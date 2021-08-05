梁平：开启“阅读+旅游”服务新模式 助推文旅融合发展-旅游资讯-华龙网

梁平：开启“阅读+旅游”服务新模式 助推文旅融合发展 2021-08-05 06:10:00 来源： 0 条评论 华龙网-新重庆客户端8月5日6时讯（通讯员 陶开星）“田园风”碗米民宿分馆、“非遗范”滑石古寨景区分馆、“古驿韵”梁山驿民宿分馆……在探索文旅融合的道路上，梁平区图书馆立足“宜融则融，能融尽融”发展思路，着力在景区和民宿打造特色分馆，布局全域阅读矩阵，打造品牌阅读活动，积极拓展服务阵地，提升服务质量，形成了“阅读+旅游”的创新服务模式。 “文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。”去年以来，区图书馆积极探索文旅融合发展新模式，以“全民阅读+全域旅游”的服务理念，与社会力量联动共建书香梁平，探索总馆、分馆间的有效联动机制，布局全域阅读矩阵，打造品牌阅读活动，不断提升服务质量，让“诗与远方”都在路上，助力文旅融合纵深发展，为乡村振兴提供有力保障。 截至目前，梁平区陆续在民宿、景区、乡村旅游景点等地，因地制宜打造独具特色的图书馆分馆7个，营造了“阅读无处不在”的浓厚氛围。 区图书馆碗米民宿分馆，游客在悠然静谧的环境中看书。通讯员 陶开星 摄 特色分馆进景区 分馆建设是梁平区图书馆“阅…