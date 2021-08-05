新闻多一度事关开学、旅游、口岸防疫 这场发布会回应了-新闻频道-和讯网

基本面支撑军工爆发，企业订单增多回款变好，查看>> 8月4日，31省区市新增确诊病例85例，其中，本土病例62例。8月5日下午3点，国务院联防联控机制召开新闻发布会。河南郑州此次的疫情与南京疫情是否有关联？中高风险地区秋季学期能否如期开学？此轮疫情何时可以得到控制？一起来看…… 图片来自IC photo 秋季学期能否如期开学? 教育部这样回答 教育部：中高风险地区将暂缓开学。 新京报我们 视频 出品 近期全国已经有十多个省份出现本土确诊病例，还有不到一个月的时间就该开学了，今年秋季学期能否如期开学?对此，教育部有关负责人表示，教育部近期正在会同各省级教育部门按照属地管理的原则，研究今年秋季开学以及防控工作，近期教育部还将在开学前发布通知，部署今年秋季学期的工作。具体开学时间的安排、方式的选择以及疫情防控措施和教育教学的安排，各地要一省一策，因地制宜，一校一案，因校施策，确保适应不同的情况，实事求是做好开学的安排。更多阅读>>> 此外，教育部近日再次印发通知，要求各地教育部门和高校要确保师生安全防护指导到位，严格控制组织开展大型活动等。目前，东南大学、南京理工大学、郑州大学、清华大学等陆…