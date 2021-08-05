拉萨贡嘎机场新建T3航站楼即将投入运行

中国西藏网讯 8月3日，记者从民航西藏自治区管理局获悉，拉萨贡嘎机场新建T3航站楼将于8月7日投入运行。目前，相关准备工作正在紧张、有序进行中。 图为拉萨贡嘎国际机场T3航站楼 中建八局供图 T3航站楼投运后，将会有4个值机岛（编号为A-H 8个岛），值机柜台总共56个，本期建设40个；安检口总共29个，本期建设22个；登机口总共20个，其中近机位16个，远机位3个，CIP登机口1个。 据介绍，T3航站楼投运后，将启用智慧交通系统，系统通过建设卡口抓拍测速摄像机、自动违停抓拍摄像机、监控摄像机、LED交通信息显示屏以及配套的补光灯、雷达灯、交通信号灯、人行道语音提示柱等设施设备进行智能交通指挥及管理。 值得一提的是，T3航站楼隔离区内设置中庭休息区。中庭休息区为露天式，内有凉亭、假山、水池等，将航站楼与自然相融合，充分体现了“人文机场”的特点。旅客在中庭休息区休息，抬头便可看见蓝天白云，非常惬意。 图为拉萨贡嘎国际机场T3航站楼 中建八局供图 民航西藏自治区管理局温馨提示： 1.T3航站楼投运后，航班将陆续转场至T3航站楼运行。预计将于8月5日前在民航西藏自治区管理局微信公众号上发布转…