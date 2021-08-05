伦敦2021年8月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 上周，多米尼加总理罗斯福·斯凯里特提交了多米尼加2021-2022财年的年度预算。在议会会议期间，他还提供了关于去年推出的各种措施的最新情况，最主要的是脆弱性风险和应变能力基金（the Vulnerability Risk and Resilience Fund），这是一项用于在发生天气灾害时为该岛国提供财政支助的举措。

总理表示，截至7月28日，脆弱性风险和应变能力基金的余额为500万美元。该基金成立于2020年10月，资金来源是多米尼加投资入籍（CBI）计划产生的收入，每月存入该基金50万美元。该项目直接将多米尼加致力于成为世界上第一个具有气候应变能力的国家的承诺与联合国的可持续发展目标联系在一起。

“如果发生灾害，该基金将为多米尼加提供一定程度的缓冲和一个可以立即动用的资金池。政府打算在经济好转时增加每月的入款。政府还应责成每一家政府拥有的公司和法定社团建立类似的脆弱性风险和应变能力基金，”斯凯里特总理说道。

建立应变能力一直是政府的一个高度优先事项，对这一部门的投入水平体现了这一点。近年来，多米尼加投资建设了一个地热发电厂，为其国民建设了数千个耐候性住宅，建立了可持续的基础设施，并加强了其生态旅游业。其中许多努力都得到了该岛国的CBI计划的大力支持。

多米尼加的CBI计划已经运作了20多年，该计划欢迎个人和家庭在向政府基金捐款后或通过购买预先批准的房地产而成为该岛国的公民。经过必要的审查后，申请成功者可获得前往140多个目的地或全球约75%地区的免签或落地签证资格。此外，投资者还享有在该国生活、工作和学习的权利，以及将公民身份传给子孙后代的权利。

多米尼加的货币与美元挂钩，是一个经济稳定的国家，非常适合设立企业。除了经济激励外，多米尼加还是一个致力于实现全球目标的国家，投资者大可放心。

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多米尼加一基金从投资入籍计划获得500万美元 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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