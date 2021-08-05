箩筐全资子公司易图通荣获2021年度高工智能汽车金球奖

北京2021年8月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 公司日前宣布，箩筐全资子公司易图通科技（北京）有限公司（以下简称“易图通”）荣获“2021年度高工智能汽车金球奖 — 智能驾驶（高精地图类）领先竞争力供应商”。

同期斩获高工智能金球奖智能驾驶方案类量产份额领军奖的还有博世、大陆集团等知名汽车技术服务商。

2021年度（第十二届）高工智能汽车开发者大会由高工智能汽车研究院主办并在上海召开，大会汇聚了大量自动驾驶业内同仁，共同探讨自动驾驶的前沿技术与未来趋势。大会行业首发《智能驾驶核心技术及市场路线图》以及《2021上半年智能驾驶前装量产数据报告》并现场进行了年度智能驾驶竞争力金球奖评选颁奖典礼。

易图通是中国汽车前装导航地图和自动驾驶高精度地图的主要图商之一，也是中国高精度地图业内标准制定者之一。近年来获得多个自动驾驶高精度地图服务量产项目，获得多个国内自主泊车高精度地图量产项目，且积极参与多个智慧公路示范工程项目，在自动驾驶领域具备一定的优势。

易图通先后斩获“2020高工智能高精地图金球奖 — 年度高精地图方案供应商”、“2021年度高工智能汽车金球奖 — 智能驾驶（高精地图类）领先竞争力供应商”，意味着市场以及行业对易图通高精度地图服务实力的认可。公司相信易图通在自动驾驶、高精地图领域有着坚实、长远的发展前景，也会为汽车行业带来更多可能性，同时也希望服务全球更多的企业并建立合作伙伴关系。

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