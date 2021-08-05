上海2021年8月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由“2021浦东国际人才港论坛”组委会组织实施的“2021最适宜工作的职场”与“2021最具潜力的海归创业团队”大赛于7月正式启动，结果将于2021年12月在“2021浦东国际人才港论坛”现场进行发布。

“2021浦东国际人才港论坛”由浦东新区人才工作领导小组办公室、浦东新区人力资源和社会保障局主办，浦东新区人才市场与光辉国际联合承办，中欧国际工商学院提供学术支持，HRflag提供媒体支持。



2021最适宜工作的职场大赛

“2021最适宜工作的职场”大赛，旨在以人才为核心，从多维视角，识别和评选出最适宜工作的职场，并挖掘优秀的实践经验、促进职场品牌力量的传播、推进打造卓越职场、助力人才引力场的塑造，让职场不再只是空间，让品牌造就无限价值。大赛结果将在“2021浦东国际人才港论坛”现场进行发布。

大赛流程

大赛启动（2021.07）

问卷调研（2021.09）

在线测评（2021.10）

专家评审（2021.11）

结果发布（2021.12）

“2021最适宜工作的职场”大赛特别邀请到现代人力资源之父Dave Ulrich担任本次大赛专家委员会的名誉主席，与中欧国际工商学院管理实践教授陈少晦女士、上海市浦东新区（中国上海自由贸易试验区）人力资源和社会保障局局长徐雯女士、光辉国际大中华区总裁陈兆丰先生、法国里昂商学院全球人力资源与组织研究中心联席主任唐秋勇先生、《经济学人·商论》 执行总编辑吴晨先生和罗兰贝格合伙人兼大中华区副总裁纪纲先生共同组成“2021最适宜工作的职场”大赛的专家委员会。



2021最具潜力的海归创业团队大赛

浦东正在全力推进高水平改革开放，打造社会主义现代化建设引领区，激荡着海归人员回国创业的热情。“2021最具潜力的海归创业团队”大赛将邀请全球留学人员创新创业大赛优秀团队和投资机构推荐的创业企业共同参与，聚焦集成电路、生物医药以及人工智能等浦东硬核产业，汇聚人才政策、产业支持和资本投资等资源，让广大留学生创业团队登上更广阔的舞台，发挥最大的潜力，在新一轮经济浪潮中，劈波斩浪，勇立潮头。

大赛流程：

大赛启动（2021.07）

公开招募和定向邀约（2021.07-09）

专家评审（2021.09）

领导力测评（2021.10）

结果发布（2021.12）

“2021最具潜力的海归创业团队”大赛特别邀请到大冢（上海）药物研究开发有限公司董事总经理程杰飞先生、中欧国际工商学院创业管理实践教授、中欧创业营课程主任龚焱先生、零点有数股份董事、董事会秘书周林古先生、广州趋势私募基金管理有限公司董事长金之茜女士、宝捷会创新消费基金创始合伙人黄勇先生、西门子医疗上海创新中心负责人、西门子医疗高级核心专家赫伟先生和红杉资本中国基金孵化器总经理刘珣女士共同组成“2021最具潜力的海归创业团队”大赛专家委员会。

“2021最适宜工作的职场”与“2021最具潜力的海归创业团队”大赛于7月正式启动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com