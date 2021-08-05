上海2021年8月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月5日，国际知名信用评级机构标普全球（下称“标普”）发布报告，将诺亚控股（“诺亚”或“公司”，NYSE：NOAH）评级展望上调至稳定。同时，标普维持对诺亚控股的“BBB-”长期及“A-3”短期发行人信用评级。

标普在报告中表示，预计在未来24个月里，诺亚的收入和资产管理规模（AUM）都将稳步上升，同时还将保持良好的利润率、稳健的流动性及较低的杠杆水平。另外很重要的一点原因是，标普认为与承兴案相关的诉讼风险较两年前显著下降，并趋于稳定。基于以上两点，标普决定将诺亚的评级展望从负面调整为稳定。

报告指出，通过适宜的战略机制和风控系统，诺亚有望在财富管理和资产管理的赛道上良好地驾驭增长势态。该公司财务状况良好，负债水平有限，因此财务风险仍然很低。虽然行业竞争变得更加白热化，但是以服务高净值客户为重点的销售和服务机制将令诺亚更好地保持其竞争优势。

诺亚2021年一季度财报数据显示，公司的黑卡客户数达到992人，同比增长12.7%。标普在报告中对此表示，诺亚超高净值客户群的扩张，也表明了投资者对公司的信心。

此次诺亚评级展望被上调至稳定，源于诺亚自2019年三季度以来的标准化转型收获了卓越成效，助推收入提升。业绩报告显示，2021年一季度诺亚总募集量中标准化产品达到215.1亿，占比79.4%。诺亚财富管理板块实现净收入9.5亿元，同比增长71.3%；资产管理板块实现净收入2.7亿元，同比增长63.2%，财富管理与资产管理两大板块双轮驱动，业绩实现全面健康增长。

标普BBB-以上的信用评级属于投资级标准，诺亚为中国境内唯一获得标普此评级级别的独立财富管理机构。在标普的评级体系下，国内同样列为BBB-评级的机构如下还有联想集团、中航国际、富途控股、小米集团、东方财富、美团、民生银行等。

近期，诺亚“非标转标”的进展和成果也得到了摩根士坦利、摩根大通、花旗、美银证券、中金等多家覆盖投行的认可，纷纷给予诺亚以“买入”评级。其中，摩根大通在4月将诺亚评级从中性上调为增持，目标价上调至53.00美元。中金在6月将诺亚“中性”评级上调至“跑赢行业”，并将目标价上调至57.8美元。

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关于诺亚控股有限公司

诺亚控股有限公司（纽约证券交易所代码：NOAH）是中国财富管理行业的先行者和领先者，主要为高净值投资人士提供综合的一站式全球投资和资产配置咨询服务。2021年第一季度，诺亚净收入为12.2亿元人民币，同比增长64.1%，非通用会计准则归属于诺亚普通股净利润达到历史新高4.6亿元人民币。诺亚分销的投资产品总额为271亿元人民币，其中包含112亿元人民币的私募证券基金，为上市以来单季最高。截至 2021年3月31日，诺亚通过旗下歌斐资产管理公司管理的资产规模为1,541亿元人民币。

诺亚的财富管理板块致力于分销以人民币和其他货币计价的公开市场产品投资和保险产品，累计募集金额超过人民币8000亿元。诺亚通过分布于中国大陆82个城市的1,246名理财师向客户提供定制的金融解决方案，并通过位于中国香港、中国台湾、美国和新加坡的办公室满足客户的国际投资需求。截至 2021 年3月 31 日，诺亚的财富管理业务拥有 384,021名注册客户。在2021年第一季度，总活跃客户数为27,846名，为上市以来单季新高。作为中国领先的另类多资产管理人，歌斐资产管理的资产包括以人民币和其他货币计价的私募股权、房地产、公开市场产品、信贷及其他多策略投资。

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诺亚控股信用评级展望获标准普尔上调，维持BBB-投资级信用评级 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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