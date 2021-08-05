南京2021年8月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7⽉20⽇南京疫情发⽣以来，南京空港国际博览中⼼作为距离禄⼝机场仅⼏公⾥的疫情防控核酸检测点，迎来了⾮展期内最⼤的⼈流量。截⽌到8⽉2⽇，35000多名市民在此进⾏了核酸检测，部分还顺利完成健康码的“黄转绿”。因上班途经禄⼝机场，南京空港博览中⼼有2/3员⼯的健康码在疫情期间变黄，按要求隔离在家，仅有1/3的员⼯可正常⼯作。但就是由他们临时组成的“青年抗疫先锋队”，吃住在场馆，昼夜连续奋战，尽最⼤努⼒为核酸检测⼈员提供便利，最终⾼效完成了上级布置的任务，为南京抗疫贡献了⾃⼰的⼒量。

吃住在现场，躺一躺地铺都是奢望

疫情发生以来，作为拥有高大场馆和先进设施的大型会展项目，南京空港国际博览中心主动请缨，分担为城市抗疫服务的职责。因为场馆大多数员工都在大数据筛选中成为黄码，现场服务工作只能由为数不多的绿码人员完成。场馆为保障场馆一线的抗疫力量，立即联合物业团队组成一支25人的“青年抗疫先锋队”，在党支部书记周贻松的带领下，直接入住场馆，以馆为家，时刻坚守在一线。

南京空港国际博览中心的办公室地板上，行军床和地铺一个挨着一个，即使是这样的居住环境，队员们也只能在深夜轮休时才能“享用”。更多的时间，他们都在检测现场做保障服务。安保保洁部负责落实保障场地布置、人员引导、现场消杀等工作；场馆工程部负责设备设施保障和相关技术支持，市场部负责采集抗疫一线汇总信息，记录一线的抗疫工作；周贻松负责与上级相关领导部门对接……所有留守的员工各自分工，投入抗疫各项工作中。



空港国博团队有序排队接受核酸检测

送走妻儿后，安保主管“钉”在现场7昼夜

安保保洁部主管吴恩在接到抗疫工作保障的通知后，当日将妻儿送回娘家，然后住进场馆会议室，一直“钉”在抗疫的最前沿。包括他在内的展馆安保、保洁团队，共组织人员482人次，消耗各类垃圾袋近1600只（黄色垃圾袋400只），一次性医用手套2535双……为确保每个馆每天进行6次消杀作业，团队光消耗的消毒液、消毒酒精、洁厕剂等消毒用品就达到230瓶。

抗疫工程技术尖兵，24小时没合眼

工程部经理俞飚，作为场馆的技术保障，每次大型展会都不可或缺。而在抗疫战役中，他同样用过硬的技术和顽强的作风，身居抗疫工作最危险的一线岗位，从早至晚的帮助“黄转绿”一线工作人员，解决处理现场各类设施设备的保障工作。最忙碌时，整整24个小时没有合过眼。

在他的带领下，工程团队共组织工程保障人员212人次，确保防疫宣传LED大屏、空调、照明等每天正常开启，并提供桌椅、电脑、打印机、防护雨棚等，仅拉设铁马等隔离设施就近5000米，保障了核酸检测点工作的有序开展。

日走动超两万步，一个人就是一个电视台

在接到几乎整个宣传团队都被要求居家隔离的消息后，市场部主管唐萌做为一名唯一绿码人员，认识到自身的任务重要。这个年轻的女孩克服出行困难，背着相机采集一线的抗疫工作场景，自拍自剪，自编自写，一个人成了一个小电视台，日走动距离超过两万步，拍摄、采集各类照片320余张，编辑宣传视频三个，传播了全民抗疫的真实画面。也把整个团队的这段难忘记忆，永远的定格进了相框里。

减员三分之二，他们拼出了“空博速度”

除了以上的专业工作，在本次全区大规模核酸检测工作中，空港国博的员工及安保人员利用铁马和一米栏等对展馆进行合理规划区分，并利用大功率喊话器引导、提醒相关注意事项和维护现场秩序，确保了整个核酸检测工作的有序、有效进行。截至8月2日，展馆绿码核酸检测共计30005人、黄码核酸检测2277人、黄码转绿码2374人，用不到平时三分之一的人力，创造了空博速度。

南京空港国博的负责人介绍，不论是服务展会还是服务城市，越是大战越能体现这支团队的素养。“都说会展经济是1:9效应，在这场战役中，这个团队就把这个‘9’演绎到了极致。现在团队上下，看对方的眼神都不一样了，他们说‘有你，有我，就有光！’”

配合核酸检测，南京空港国际博览中⼼抗疫先锋队拼出“空博速度” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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