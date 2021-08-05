上海2021年8月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 宁圣国际企业发展集团有限公司（“宁圣国际”或“公司”）（NASDAQ:NISN），是一家集科技、产业和金融于一体的创新性综合解决方案提供商。公司今日宣布其旗下吉林省临港供应链管理有限公司与中国光大银行股份有限公司（“光大银行”）长春分行签署合作协议。

根据本次协议约定，光大银行将自2021年起至2022年一年时间内，向宁圣国际提供综合授信支持，以全面支持公司供应链产业跨越式发展，并推动其供应链发展战略的落地。

宁圣国际董事长兼首席执行官黄筱赟表示：“通过本次合作，宁圣国际将获得光大银行的资金支持。此外，本次合作也标志着公司作为供应链行业的代表得到国家级银行的肯定，并释放出光大银行对宁圣国际未来发展的信心。同时本次合作也预示着宁圣国际将加大与银行合作力度，随着宁圣国际加快供应链战略的实施，公司将持续推动供应链技术的研发与建设。”

宁圣国际企业发展集团有限公司简介

宁圣国际企业发展集团有限公司（NASDAQ:NISN）始终坚持科技驱动，产融结合，以成熟而丰富的行业经验，为中外企业和金融机构提供专业的供应链解决方案。宁圣国际以其独特创新的商业模式，通过旗下子公司为用户提供科技供应链管理、科技资产路由、科技金融数字化转型的专业解决方案，赋能产业做强做大，持续发展！同时，宁圣国际持续深耕产业细分领域，融通产融结合，打造开放赋能你我他的细分生态，搭建供应链+银行+证券+信托+保险+基金+国央企+保理+劣后的联动平台，聚焦产融联动，服务于产业供应链上下游，为细分领域供给侧改革助力！如需更多信息，请访问欲了解更多信息，请访问http://ir.nisun-nasdaq.com/index.html。

关于前瞻性声明的注意事项

本新闻稿包含宁圣对其未来期望、计划和前景的看法，这些都构成了前瞻性声明。由于各种因素，包括但不限于与筹集额外资金的能力相关的风险和不确定性，以及维持和发展其业务的能力，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明所示的结果存在重大差异，经营成果的可变性、维持和提升品牌的能力、新产品和服务的开发和引进、收购公司、技术和资产成功整合到其产品和服务组合中、营销和其他业务发展举措、行业竞争，一般政府法规、经济条件、对关键人员的依赖性、吸引、雇用和留住具备满足客户要求所需技术技能和经验的人员的能力，以及保护其知识产权的能力。宁圣鼓励您在宁圣的登记声明和其他提交给证券交易委员会的文件中审查可能影响其未来结果的其他因素。宁圣不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订其前瞻性声明的义务。

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宁圣国际与光大银行签署合作协议，获取授信支持 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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