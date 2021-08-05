深圳2021年8月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国领先的英语培训 (“ELT”) 服务供应商之一美联教育集团（纳斯达克代码：METX）（“美联教育”或“公司”）今天宣布公司计划于2021年秋季开始提供在线成人海外高等教育服务。首批招生工作将在北京、广州、深圳、成都、重庆、佛山、武汉和南京开展，并计划将于2022年春季陆续布局全国市场。

提供在线成人海外高等教育服务符合《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》（以下简称《条例》），该《条例》将于2021年9月1日起实施。根据该条例，国家鼓励民办学校利用互联网技术在线实施教育活动。

在线成人海外高等教育服务提供灵活的学习模式和友好的学习课程，专为需要海外高等教育机构学位的在职人员而设计。学生可以通过教育机构的自主招生面试直接入学，而不需要备考全国硕士研究生统一招生考试，这为高管和创业者类型的学生节省时间。公司提供多种授课类型，例如，在线直播课、在线录播课、直播答疑课，线下讲授课。此外，在线成人海外高等教育服务有全英文课程、有中英文结合的课程和全中文课程，均由知名教授授课。

公司致力于通过其平台，将全球最好的教育资源高效、低成本的分发给每个需要的人。我们的在线成人海外高等教育服务提供各种学科的硕士学位，涵盖美国、瑞士、意大利、法国和马来西亚等多所大学。公司目前计划开设工商管理硕士、金融硕士、酒店管理硕士、心理学硕士、教育学硕士、计算机科学、人工智能甚至艺术类等硕士项目。

关于美联教育集团

美联教育集团是中国领先的ELT服务提供商之一，为中国学生和专业人士提供英语和技能培训。通过完善的数字平台和遍布全国的学习中心网络，公司以三个行业领先的品牌提供服务：美联国际教育（成人和初级ELT服务），ABC青少英语（主要是初级ELT服务）和立刻说（线上ELT）。公司具有卓越的教学质量和学生满意度，这得益于其业务中部署的高端技术，包括由AI驱动的集中式教学和管理系统，这些系统可以实时记录和分析学习过程。

公司致力于提高中国人整体英语能力以应对全球化的快速发展。其经验丰富的管理人员致力于进一步开发其数字平台并扩展其学习中心网络，从而为中国越来越多的学生提供持续发展优化的服务。

欲了解更多信息，请访问公司网站：https://investor.metenedu-edtechx.com。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”条款做出的。这些前瞻性声明可以通过诸如“意愿”，“期望”，“预期”，“未来”等术语来识别。 “打算”，“计划”，“相信”，“估计”和类似陈述。公司还可以在向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的报告，向股东提交的年度报告，新闻稿和其他书面材料以及其高级管理人员，董事的口头陈述中做出书面或口头前瞻性陈述，或第三方的员工。并非历史事实的陈述，包括有关公司信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。多种因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果有实质性差异，包括但不限于以下各项：推出我们的在线成人海外高等教育服务的时间，新冠疫情的影响，我们在不大幅降低课程费用的情况下吸引学生的能力；我们继续聘用，培训和保留合格教师的能力；我们维持和增强“美联”品牌的能力；我们有效，高效地管理学校网络扩展并成功执行增长战略的能力；正在进行或将来发生的诉讼或仲裁的结果，包括与版权和其他知识产权有关的诉讼或仲裁；中国英语培训领域的竞争；我们的收入以及某些成本或费用项目占我们收入的百分比的变化；中文英语培训和私立教育市场的预期增长；与私人教育服务及其提供者有关的中国政府政策；中国的健康流行病和其他暴发；以及中国的总体经济状况。有关这些风险和其他风险的更多信息，包含在我们关于表格20-F的年度报告以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中。除非适用法律要求，否则公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求的情况外，公司不承担更新此类信息的义务。

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埃森德投资者关系

Tina Xiao

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美联教育将于2021年秋季推出成人海外高等学历教育服务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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