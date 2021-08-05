中芯国际二零二一年第二季度业绩公告

所有货币以美元列账，除非特别指明。

本合并财务报告系依国际财务报告准则编制。

上海2021年8月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司（香港联交所股份代号：00981；上交所科创板证券代码：688981）（「中芯国际」、「本公司」或「我们」）于今日公布截至2021年6月30日止三个月的综合经营业绩。

2021年第二季度摘要

2021年第二季的销售收入为1,344.1百万美元，相较于2021年第一季的1,103.6百万美元增加21.8%，相较于2020年第二季的938.5百万美元增加43.2%。

2021年第二季毛利为405.0百万美元，相较于2021年第一季的250.1百万美元增加61.9%，相较于2020年第二季的248.6百万美元增加62.9%。

2021年第二季毛利率为30.1%，相比2021年第一季为22.7%，2020年第二季为26.5%。

2021年第三季指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。本公司预期国际财务报告准则下的指引为：

季度收入环比增加2%至4%。

毛利率介于32%至34%的范围内。

中芯国际首席财务官高永岗博士评论说：

“二季度公司各项财务指标均好于预期。销售收入为13亿4千4百万美元，环比成长21.8%，同比成长43.2%；毛利率为30.1%，环比成长7.4个百分点，同比成长3.6个百分点。

三季度销售收入预期环比成长2%到4%，毛利率预期在32%到34%之间。基于上半年的业绩和下半年的展望，在外部环境相对稳定的前提下，公司全年销售收入成长目标和毛利率目标上调到30%左右。因折旧摊薄，预计今年先进制程对公司整体毛利率的不利影响将下降到五个百分点左右。

公司依然面临实体清单带来的影响，各项指标的预期有一定的不确定性，但公司会积极努力解决问题，尽全力保障运营连续及业绩提升，更好地回报股东。”

中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士评论说：

“从去年被列入实体清单以来，中芯国际一直是在困境中前行。运营连续性方面，我们积极与供应商配合，保证对客户的承诺得以实现，成熟工艺的不确定性风险也进一步降低。产能扩建方面，我们仍按计划推进，但准证审批、产业链紧缺、疫情引起的物流等不可控因素也不可避免地影响到了设备到货时间。公司会尽全力优化内部采购流程、加快产能安装效率，争取尽可能缩短采购周期，早日达产。

我们很理解大家对中芯国际有很高的期待，但是集成电路制造行业没有弯道式超车和跳跃式前进。公司会一步一个脚印，把握自身在细分领域的优势，提高核心竞争力，提升客户满意度。”

完整版的中芯国际业绩公布，包括财务数据表，请参阅：http://www.smics.com/uploads/610ba218/2021%20Q2%20Earnings%20Release_CHI-S_final.pdf

电话会议／网上业绩公布详情

日期：2021年8月6日（星期五）

时间：上午8:30 （中国北京时间）

网上会议

会议将在 http://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary

或 https://edge.media-server.com/mmc/p/s68yswyb 做在线直播。

电话会议

请提前通过 http://apac.directeventreg.com/registration/event/3785105

注册电话会议。

网上回放

直播结束约 1小时后，您可于12个月内在以下网页重复收听会议。

http://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary

关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”，香港联交所股份代号：00981；上交所科创板证券代码：688981）及其子公司，是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座200mm晶圆厂和一座拥有实际控制权的300mm先进制程晶圆厂；在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务，同时在中国香港设立了代表处。

详细信息请参考中芯国际网站 www.smics.com 。

前瞻性陈述

本公布可能载有（除历史资料外）“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述，包括“季度指引”、“资本开支概要”和包含在联合首席执行官及首席财务官引言里的叙述，乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“前进”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应该”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“展望”和类似的表述，以识别前瞻性陈述，虽然不是所有的前瞻性陈述包含这些词。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件、原材料及软件短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况，及货币汇率波动。

除本公布所载的资料外，您亦应考虑中芯国际不时向香港联交所及上交所呈报的其他文件。其他未知或未能预测的因素亦可能会对中芯国际的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、不确定性、假设及因素，本公布所讨论的前瞻性事件可能不会发生。您不应过分依赖该等前瞻性陈述，有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期发表，倘若未注明日期，则视为于本公布刊发日期发表。除适用法律可能会有的要求外，中芯国际不承担任何义务，亦无意图更新任何前瞻性陈述,以反映该陈述发布日期之后的事件或情况，或反映该陈述发布日期之后可能发生或发生的意外事件，无论是否有新的信息、将来的事件或是其它原因。

关于非国际财务报告准则（“非国际准则”）的财务计量

为补充阐述中芯国际遵照国际财务报告准则表达的合并财务结果，中芯国际在此使用了非国际准则的财务计量表达，包含了税息折旧及摊销前利润、税息折旧及摊销前利润率及非国际准则的营运开支。非国际准则的财务计量表达，并不意味着可以仅考虑非国际准则的财务计量，或认为其可替代遵照国际财务报告准则编制及表达的财务信息。这些非国际准则的财务计量并非基于国际财务报告准则计算或表达，亦非国际财务报告准则计量的替换或代替，其应协同参阅本集团遵照国际财务报告准则编制的财务计量。本集团的非国际准则财务计量也许和其他公司使用类似名称的非国际准则财务计量不一致。

中芯国际相信使用这些非国际准则的财务计量，有助于投资者及管理层比较中芯国际过去的业绩。本集团管理层定期使用这些非国际准则财务计量去了解、管理和评估本集团的业务以及去制定财务和营运方面的决策。

对于每项非国际准则的财务计量及直接可比的国际财务报告计量，公司在后附的表格中将进行进一步阐述和调节。

联系:

投资人关系

+86-21-2081-2800

[email protected]

相关链接 :

http://www.smics.com

中芯国际二零二一年第二季度业绩公告 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com