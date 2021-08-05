TripleLift开拓亚太新业务

这家广告技术创新公司借助Henry Shelley在The Trade Desk的经验来领导亚太区业务

新加坡2021年8月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，全球发展最快的广告技术公司之一TripleLift宣布扩展其亚太地区（APAC）业务，任命Henry Shelley为驻新加坡的董事总经理。推动TripleLift在亚太地区业务扩张的是其在澳大利亚取得的成功；在澳大利亚，公司与comScore评选出的50大出版商中的70%进行合作。

TripleLift首席营收官Jacqueline Quantrell表示：“作为全球多个最大和增长最快的数字广告市场的所在地，亚太为发布者和广告主提供了一个巨大的机会，可以利用程序化广告的威力来实现其业务目标。凭借我们既定的广告格式组合、对新技术的更多投资以及Henry对我们亚太地区业务的领导，我们准备帮更多的发布者增大预算份额，并协助广告主达到目标受众。”

短短两年内，TripleLift与亚太地区/澳大利亚发布者建立的合作关系即增长了250%以上。TripleLift的多种广告形式已成为大多数这些发布者的程序化收入战略不可或缺的组成部分。自2014年推出业内首个原生广告交易平台以来，TripleLift不断扩展其市场和产品，目前已涵盖展示广告和视频广告。具体而言，以花费的时间来衡量，相比于标准的外播形式，TripleLift的品牌视频解决方案使浏览者与广告的互动增加到原来的4倍。

Shelley带来了丰富的经验，可加速客户业务并扩大公司在伦敦、澳大利亚和新加坡等地区的运营。他的上一份工作是担任The Trade Desk总经理，领导其在东南亚的业务扩张。在此之前，他曾担任Amnet Programmatic Experts（电通安吉斯网络）的全球客户主管，并曾在Columbus Agency和Latitude担任职务。

“现在，在整个亚太地区的媒体计划中，原生程序化广告是一个极其重要且长期的项目。这不是没有原因的。悦目的广告形式丰富了人们对品牌的体验。这为广告主、发布者和广播者提供可扩展的表现，”TripleLift董事总经理Henry Shelley表示。“TripleLift迅速在澳大利亚确立了其作为可信赖合作伙伴的地位。伴随着公司的收购举措（这是广告技术历史上规模最大的交易之一），整个亚太地区关键市场的扩张正在加速。我非常高兴能够领导TripleLift在亚太地区的下一阶段增长，帮助塑造数字广告的未来，让广告更好地服务于该地区的每个人。”

TripleLift于7年前首次推出其原生程序化广告产品，以帮助发布者与那些大型媒体平台展开竞争。在竞争过程中，大型媒体平台夺取了越来越不相称的广告预算份额，而且在整个开放网络空间挤压广告发布者。此后，该公司扩大了其产品组合，以支持从显示屏到联网电视上的每种主要的可程序化交易广告格式。如今，75%的TripleLift发布者使用多种广告形式进行交易，73%在平台上提供视频库存。

本公告发布之前，TripleLift在上个月刚刚实现通过其平台的终身广告支出超过15亿美元，比上一年前报告的支出增长了50%。 此外，Vista Equity Partners最近以14亿美元收购了该公司，加速了其在技术和产品创新领域的全球增长和投资。

如需了解有关TripleLift如何塑造广告业未来的更多信息，请访问triplelift.com。

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