拜耳：增长强劲、预期提升

所有事业部的销售额均实现两位数百分比增长（经汇率与资产组合调整）；集团销售额上涨12.9%（经汇率与资产组合调整），达到108.54亿欧元

不计特殊项目的息税折旧摊销前利润下降10.6%，为25.77亿欧元，汇率造成的不利影响为1.53亿欧元

作物科学事业部销售额增长强劲，收益受成本增加和汇率影响

处方药事业部经历去年COVID-19的影响后业绩显著回升

健康消费品事业部持续保持增长势头

每股核心收益增长1.3%，达到1.61欧元

净收入为负23.35亿欧元，为草甘膦诉讼额外设立了约35亿欧元准备金

自由现金流充沛，为11.52亿欧元

全年业绩预期提升

产品研发线传来利好消息：Kerendia 获得美国批准；宣布收购Vividion 公司；启动帕金森病细胞治疗的首次临床研究

德国勒沃库森2021年8月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 拜耳集团在2021财年第二季度实现强劲增长。“经汇率与资产组合调整后，所有事业部的销售额都实现了两位数百分比增长，我们预计我们所有的业务都将以这一良好销售势头增长。因此，我们上调了全年业绩预期，现在预计的销售额和每股核心收益都高于先前的预测，”管理委员会主席沃纳•保曼（Werner Baumann）周四表示。在介绍公司半年财务报告时，他强调：“我们在药物研发与上市方面取得了重大成功，其中一些具有成为重磅药物的潜力。我们已经成功扩大了抗癌药物诺倍戈®的上市区域，并不断超越我们的预期。我们继续推进用于治疗症状性慢性心力衰竭Verquvo 的上市，并在欧盟和日本获得批准。同时，我们正在准备Kerendia 在美国的上市。”Kerendia 在7月获得美国食品药品监督管理局的批准，用于治疗慢性肾病合并2型糖尿病成人患者。拜耳还宣布收购Vividion 公司，继续在实施处方药事业部战略方面取得长足进展。保曼强调说：“Vividion的独特技术以及特殊专长将极大地加强我们的药物发现能力。”拜耳近期成立的细胞与基因治疗平台，也是公司处方药事业部转型战略的一部分。该平台可在临床开发方面有潜力实现突破性的医疗创新，例如治疗帕金森病的疗法。

拜耳集团在第二季度的销售额增长了12.9%（经汇率与资产组合调整），达到108.54亿欧元，上年同期因应对COVID-19而出台的限制措施受到了显著影响。不计特殊项目的息税折旧摊销前利润下降10.6%，为25.77亿欧元。汇率的不利影响使销售额减少了5.24亿欧元，使不计特殊项目的息税折旧摊销前利润减少了1.53亿欧元，后者还因分配给可变薪酬准备金而减少。在扣除特殊费用净额39.01亿欧元（2020财年第2季度：125.11亿欧元）后，息税前利润为负22.81亿欧元（2020财年第二季度：负107.84亿欧元）。特殊费用主要与之前宣布的拨付至草甘膦诉讼的准备金有关，折扣金额约为35亿欧元。其他特殊费用与减值和重组有关。净收益为负23.35亿欧元（2020财年第2季度：负95.48亿欧元），而持续经营业务带来的每股核心收益增长了1.3%，达到1.61欧元。

自由现金流下降17.8%，为11.52亿欧元。截至2021年6月30日，金融债务净额增加至343.61亿欧元，较2021年3月31日增加1.3%。经营活动和积极汇率影响带来的现金流入几乎抵消了股息支付和美国的诉讼和解费的流出。

作物科学事业部在所有市场实现销售额增长

拜耳农业业务（作物科学事业部）销售额增长10.6%（经汇率与资产组合调整），达到50.21亿欧元，所有市场均实现增长。经汇率与资产组合调整后，该事业部在拉丁美洲和亚太市场实现了两位数的业绩百分比增长，并在北美市场实现大幅增长。杀菌剂（经汇率与资产组合调整后增长22.9%）和除草剂（经汇率与资产组合调整后增长16.2%）的业绩增长尤为强劲。杀菌剂的销量显著增加，尤其在拉丁美洲，这得益于Fox Xpro 产品，同样，由于推出了Delaro Complete 等新产品，北美销量也呈增长态势。因销量增长和价格上涨，除草剂的销售额实现了增长，尤其是在北美，XtendiMax 的销量增幅较大且农达®（Roundup ）价格有所上涨。大豆种子与性状业务也出现增长，由于北美销量增加，销售额增长了9.1%（经汇率与投资组合调整）。玉米种子与性状业务的销售额增长了8.6%（经汇率与投资组合调整），业务增长尤其受益于拉丁美洲销量增加和北美价格上涨。

作物科学事业部不计特殊项目的息税折旧摊销前利润下降25.4%，至10.18亿欧元，利润率为20.3%。价格上涨、销量增长以及正在进行的效能提升项目对利润的贡献仅部分抵消了成本的增加，尤其是所售产品成本的增加。因产品组合和1.11亿欧元的不利汇率影响以及许可收入的延迟上缴，抵消了盈利。

处方药事业部销售额与盈利实现增长

处方药业务（处方药事业部）销售额增长16.2%（经汇率与资产组合调整），达到44.94亿欧元。该事业部的业务从COVID-19疫情造成的影响中强劲复苏，特别是在眼科、女性健康和影像诊断领域，于此同时，如口服抗凝剂拜瑞妥®和新上市的癌症治疗药物诺倍戈®等其他产品也取得了明显增长。拜瑞妥®销售额增长12.6%（经汇率与资产组合调整），主要由于在中国和俄罗斯市场的销量大幅提升。眼科产品艾力雅®的销售额增长了27.4%（经汇率与投资组合调整），主要得益于欧洲市场高需求带来的销售额强劲增长。

由于销售额增长强劲，处方药事业部不计特殊项目的息税折旧摊销前利润上涨3.0%，达14.09亿欧元，利润率为31.4%。研发费用较上年同期有所增加，部分是由于对细胞与基因治疗部门的投入。所售产品成本上升、产品上市费用增加以及汇率带来的2600万欧元的负面影响抵消了部分盈利。

健康消费品事业部实现增长且盈利能力提高

自我保健产品（健康消费品事业部）的销售额增长了12.8%（经汇率与资产组合调整），达到12.90亿欧元，所有地区和品类的销售额在上年同期表现疲软后出现增长。业务受益于营养品类的持续高需求，销售额增长了15.7%（经汇率与投资组合调整），并且，受到北美地区强劲过敏季节的影响，过敏与感冒品类销售额增长了15.8%（经汇率与投资组合调整）。

健康消费品事业部不计特别项目的息税折旧摊销前利润增长9.4%，至2.78亿欧元。因此，不计特殊项目的息税折旧摊销前利润提高了0.5%，达到21.6%。盈利的增长主要得益于该事业部强劲的业绩增长和持续进行的成本管理工作，同时，为了支持新产品上市，在市场营销方面进行了额外投资，并考虑到了汇率带来的2000万欧元的负面影响。

展望：拜耳对下半年的发展持乐观态度

继2021年上半年取得良好业绩后，拜耳对下半年的发展也持乐观态度，并相应上调其指标。经汇率调整（即基于2020年的月平均汇率）后，拜耳目前预计销售额将达到约440亿欧元（先前预期为：约420亿至430亿欧元）。经汇率与资产组合调整后，目前相当于增长了约6%（先前预期为：约3%）。经汇率调整后，拜耳目前预计不计特殊项目的息税折旧摊销前利润率为26%左右（先前预期为：约27%）。经汇率调整后，这将继续相当于不计特殊项目的息税折旧摊销前利润约为112亿至115亿欧元。经汇率调整后，每股核心收益目前预计将达到约6.40至6.60欧元（先前预期为：约6.10至6.30欧元）。经汇率调整后，自由现金流目前预计约为负20亿至负30亿欧元（先前预期为：约负30亿至负40亿欧元）。此外，经汇率调整后，拜耳目前预计年底净金融债务将达到约360亿欧元（先前预期为：约360亿至370亿欧元）。

根据2021年6月30日的收盘汇率，拜耳目前预计2021财年的销售额将达到约430亿欧元（先前预期为：约410亿欧元）。经汇率与资产组合调整后，目前相当于增长了约6%（先前预期为：约3%）。目前，拜耳的目标是不计特殊项目的息税折旧摊销前利润率达到约25%（先前预期为：约26%）。这相当于不计特殊项目的息税折旧摊销前利润达到106亿至109亿欧元（先前预期为：105亿至108亿欧元）。每股核心收益目前预计将达到约6.00至6.20欧元（先前预期为：约5.60至5.80欧元）。自由现金流目前预计约为负20亿至负30亿欧元（先前预期为：约负30亿至负40亿欧元），同时目前预计净金融债务将达到约350亿欧元（先前预期为：约350至360亿欧元）。

拜耳将核心金融工具与可持续发展的宏伟目标相结合

拜耳在可持续发展领域也取得了良好的进展。例如，拜耳最近修订了其现有的45亿欧元循环信贷额度，将其与气候保护联系起来，首次将其中一种金融工具与其可持续发展目标紧密结合。这项修订将公司的温室气体减排目标纳入循环信贷额度：如果拜耳未达到其减排目标，将向慈善组织支付补偿金。通过本项修订，拜耳强调，承诺到2030年实现气候中性目标及其整体可持续发展战略。

拜耳在2020年发起了一项帮助农民的土壤固碳计划，最近将这一能源脱碳计划扩展到欧洲。此外，长效避孕药曼月乐®已被纳入联合国人口基金会（UNFPA）和美国国际开发署（USAID）的产品目录中，便于分发给低收入和中等收入国家/地区。此项举措是为这些国家/地区的女性提供计划生育服务的里程碑。拜耳目前在芬兰图尔库投资2.5亿欧元，以扩大避孕产品的生产并实现现代化。

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