Liberty Holdings B2021财年中报归母净利润-3.07亿美元 同比减少44.13%_凤凰网财经_凤凰网

8月5日Liberty Holdings B(股票代码：LTRPB)公布财报，公告显示公司2021财年中报归属于母公司普通股股东净利润为-3.07亿美元，同比下降44.13%；营业收入为3.58亿美元，同比上涨6.23%。 Liberty Tripadvisor Holdings, Inc.目前是互动公司（自由）的子公司。Tripco现在是一个自由的全资子公司。TripAdvisor是一个在线旅行公司授权用户计划，最大限度地发挥他们的旅行经验。旅游研究的平台聚集的评论和意见的旅行者对目的地社区，住宿（包括酒店，度假村，旅馆，床和早餐或是民宿，专业的住宿和度假租金），餐馆和活动在世界各地通过TripAdvisor旗舰品牌。TripAdvisor的品牌网站，包括在美国，如果网站的本地化版本在其他33个国家，包括品牌在中国daodao.com。除了旅游相关内容，TripAdvisor的网站还包括其客户的网站的链接，包括旅游广告，让旅行者直接预订他们的旅行安排。除了旗舰TripAdvisor品牌，TripAdvisor也管理和运作，其他20个旅游媒体品牌，通过在旅游业提供全面的旅游规划资源的共…