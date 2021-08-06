农民丰收看濠江⑪｜牧场整体改造升级，开发建设“牧业+生态+旅游”项目-新华网

每年农历秋分是“中国农民丰收节”。当前，汕头市濠江区正筹办广东省庆祝2021年中国农民丰收节主会场活动。 近年来，濠江区着力构建现代农业产业体系，促进农村一二三产业融合发展，推动乡村产业振兴、带动农民增收致富。玉新街道燎原社区以奶牛引出了乡村振兴新路子，乳制品产业总产值占该村农业产业总产值近一半。 在生态条件优越的燎原社区，有着一个占地面积500多亩、现有奶牛存栏数500头的大型牧场——澳士兰牧场，目前年产量约1800吨。 “该村乳制品产业主要以澳士兰牧场有限公司为龙头，通过公司+基地+农户的形式，形成了一套较为完善的养殖、加工、销售运行体系，农民增收带动效应显著。”濠江区农业农村和水务局工作人员谢沛杰介绍说，目前，该公司的产品包括鲜奶、鲜酸奶、益生菌牛奶等乳制品。该公司获评“广东省名特优新农产品”“广东名奶”以及“广东粤字号”农产品等荣誉称号，现为粤东地区现代化奶牛生产基地，引领着粤东的乳品加工和现代畜牧业生产发展方向。 这几年，牧场以创新理念和科学管理赋力企业发展，经济效益明显提升。 汕头2021亚青会官方乳制品供应商签约仪式现场。新华网发 早在2017年初，公司就打破传统营销路线…