上海暂停经营本市跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务_浦江头条_澎湃新闻

8月6日，澎湃新闻记者从上海市文化和旅游局获悉，该局发布通知称，从即日立即暂停经营本市跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务，待本市无中风险地区后，再行恢复上述业务（但不得组团前往高中风险地区旅游，不得承接高中风险地区旅游团队，不得组织高中风险地区游客外出旅游）。 上海市文化和旅游局8月6日发布《关于全面加强本市文化和旅游行业疫情防控工作的通知》称，各区文化和旅游局： 7月中下旬以来，全国多地相继发生输入性病例引发的本土聚集性疫情，国内疫情防控形势更加严峻复杂，防控压力持续增大。为深入贯彻习近平总书记近期关于疫情防控的系列重要指示精神和李克强总理重要批示要求，严格落实8月4日国务院联防联控机制全国新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议和8月5日国家文旅部全国文化旅游行业疫情防控工作电视电话会议的有关通知要求，按照市委、市政府和市委宣传部领导有关批示，进一步从严从紧、抓细抓实本市文化和旅游行业新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情通过文旅场所和文旅活动扩散蔓延，现将有关要求通知如下： 一、进一步加强旅行社业务监管。要指导各旅行社和在线旅游企业按照《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游…