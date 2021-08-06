弗吉尼亚州阿林顿2021年8月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Venture Global LNG, Inc.（以下简称“Venture Global”）今天宣布其子公司Venture Global Calcasieu Pass, LLC（以下简称“VGCP”）已完成之前公告的总本金25亿美元的高级担保票据定价。票据已分两个系列发行：（1）2029年到期的利率为3.875%的高级担保票据系列，总本金为12.5亿美元（以下简称为“2029票据”），和（2）2031到期的利率为4.125%的高级担保票据系列，总本金为12.5亿美元（以下简称为“2031票据”，连同2029年的票据，统称为“票据”）。2029票据将于2029年8月15日到期，2031票据将于2031年8月15日到期。

VGCP计划将发行所得的净收益用于（1）预付VGCP现有高级担保第一留置权信贷安排（“现有信贷安排”）项下的某些未偿款项，（2）支付与此类预付款相关的违约和对冲终止成本，以及（3）支付与发行相关的费用和开支。 该票据由TransCameron Pipeline, LLC（VGCP附属公司）担保。票据在同等权益的基础上，由对现有信贷安排担保资产的第一优先担保权益提供担保。

该票据未根据《1933年美国证券法》（经修订）（以下简称“《美国证券法》”）或任何州或其他管辖区的证券法进行登记，并且，没有根据《证券法》进行登记或未获得针对《证券法》注册要求的适用豁免，不得在美国提供或销售票据。 本新闻稿不构成该票据的出售要约，也不构成对这些票据的购买要约邀请，并且倘若在任何司法管辖区，根据任何该等司法管辖区的证券法，在登记或获得资格之前，此类要约、邀请或出售属违法，则在相关司法管辖区不得出售这些证券。

Venture Global发行$25亿票据 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com