伦敦2021年8月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 总部位于伦敦的专业投资银行Innovator Capital和摩纳哥经济委员会共同主办的CleanEquity®大会于7月23日星期五结束，Bernard Fautrier阁下出席了颁奖典礼。

CleanEquity连续第二年在EarthxTV直播，吸引了1000多名观众。通过直播，全球都可以实时了解同类最佳的新兴技术。

您可在此处通过点播方式观看完整的CleanEquity会议。

本次CleanEquity的第14届年度大会展示了17家公司，CleanEquity卓越奖的3家获奖单位分别是：

以上三个类别中位列第二名的分别是：IPG（英国）、Agerpoint（美国）和Purify Fuel（美国）。

爱尔兰视觉艺术家Claire McCluskey设计了该奖项的奖杯，底座是有20个面的柏拉图式多面体，拥有可以联想到水的外形。该奖杯使用可持续和可追溯木材，来自爱尔兰卡洛的Lisnavagh木材项目。Claire所有的作品都以与我们周围世界相关的方式为创作基础。

摩纳哥阿尔伯特二世亲王殿下表示：

“过去十年，我们一直很高兴能够参加这个会议，它提供了一个非常有益的机会，让我们能够结识致力于联合国可持续发展目标并使世界变得更美好和更公平的人士。”

Innovator Capital董事长兼CleanEquity联合创始人Mungo Park表示：

“我们非常感谢亲王殿下在今年的持续支持，并感谢Bernard Fautrier阁下 出席颁奖典礼。感谢Claire为2021年大奖提供的神奇作品。同样非常感谢在摩纳哥现场以及线上和我们共同努力的每一个人。我们很荣幸能够在CleanEquity大会上展示这些开创性的公司和技术。同时，我也要感谢我们的赞助商和合作伙伴：阿尔伯特二世亲王基金会（Fondation Prince Albert II）、Cision、Covington & Burling、康菲尔德大学（Bernard Fautrier）、EarthX、MIT Solve、摩纳哥经济委员会和Taronis Fuel，感谢他们的持续支持和建立的新合作伙伴关系。”

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CleanEquity：可持续技术创新奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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