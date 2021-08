马来西亚吉隆坡2021年8月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 下一代软件产品和服务公司PureSoftware获得东盟地区最佳咨询合作伙伴类别的“2021年Automation Anywhere合作伙伴奖(Automation Anywhere Partner of the Year 2021) Automation Anywhere颁发“2021年东盟合作伙伴奖”(ASEAN Partner Awards 2021)以表彰合作伙伴致力于为客户提供智能自动化业务所依赖的解决方案和服务。

年度咨询合作伙伴奖证明了PureSoftware在智能自动化咨询领域的愿景和领导地位,以及其对提供令人愉悦的客户体验的不懈追求。

PureSoftware是一家Automation Anywhere合作伙伴,帮助他们实现卓越的性能和客户成功。凭借强大的技术能力和RPA咨询专业知识,公司可让Automation Anywhere在一年内即加速实现可重复的客户成功。

PureSoftware首席商务官Sameer Jain表示:“我们非常重视与Automation Anywhere的合作。对于获得这一久负盛名的年度咨询合作伙伴奖,我们感到非常荣幸。这种合作伙伴关系帮助我们聚焦客户体验,通过创新和利用认知机器人为我们的最终客户创造价值。这一奖项反映了我们马来西亚团队在通过智能流程自动化来提高业务敏捷性方面的坚定承诺和不懈努力。”

“Automation Anywhere很高兴通过这一奖项对PureSoftware进行表彰,”Automation Anywhere亚太和日本地区执行副总裁Dmitri Chen表示。“PureSoftware已成为帮助东盟地区组织加速实现自动化的当之无愧的领导者。我们很高兴能继续与PureSoftware的合作,以帮助企业实现转型,同时为他们的客户和员工带来愉悦体验。”

PureSoftware获最佳咨询合作伙伴奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com