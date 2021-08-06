深圳2021年8月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月5日，深圳壹基金公益基金会（以下简称“壹基金”）与字节跳动公益联合发起“爱星加油站”专项计划，支持河南省受洪涝灾害及疫情影响的心智障碍家庭。首个“爱星加油站”落地在郑州，将为心智障碍者及其家庭照料者提供家长喘息、心理支持以及更深入的社区资源连接等服务。

洪灾给郑州带来的影响尚未完全消除，当地又出现了新冠疫情。壹基金前线救灾工作人员经过调研以及与当地家长服务组织的沟通之后，发现：在灾情和疫情的双重影响下，心智障碍家庭面临着比普通家庭更多的实际困难 — 心智障碍者家庭的特殊需求往往容易被社会忽视，本来就迫切需要日常专业服务的小龄自闭症孩子，因疫情和洪灾的影响，难以得到康复训练和必要的支持；部分心智障碍者家长甚至失去了工作，家庭经济来源的减少使得原本困难的生活雪上加霜；心智障碍孩子和家长亟需专业的心理支持或同伴支持，以缓解特殊时期的焦虑。

“爱星加油站-001号”的公益合作伙伴-郑州市二七区汇爱社会工作服务中心负责人邹平女士，在对郑州区域的心智障碍家庭开展需求调查时也发现同样的现象。有一户家庭因家中进水，唯一的交通工具电动车也浸泡损坏，家长既要照料心智障碍的孩子，又要照顾重病老人，无法工作，家庭陷入更大困境。“汇爱”通过连接资源，为这户家庭对接基本生活用品，帮助他们渡过眼前难关。



汇爱社会工作服务中心负责人邹平

据字节跳动公益项目总监曾华介绍，疫情期间，“爱星加油站”将以线上服务为主，通过舞蹈、画画、音乐、体能训练、心理疗愈等线上课程，帮助心智障碍家庭缓解压力，也让心智障碍者居家获得一些康复训练。同时，招募高校志愿者或者企业志愿者，与郑州区域的心智障碍家庭结成一对一的伙伴关系，为这些家庭提供陪伴和支持。

常态化后，“爱星加油站”将逐步从郑州拓展到河南各市，并落地实体空间，为心智障碍家庭提供同伴支持、信息服务、心理疗愈、“喘息”服务等，并为他们连接更多社会资源，解决生活中的困难。

壹基金联合公益部主任任少鹏表示，洪灾和疫情期间，特殊需要儿童及家庭的挑战与困难更加需要“被看见”。通过与字节跳动公益的合作，壹基金希望在河南各市区层面推动建设更加贴合心智障碍者家庭需求的服务，更有效地支持到家庭成员，助力心智障碍者走出孤立无援的困境。

作为发起方，字节跳动公益和壹基金也表示，希望越来越多的社会力量加入“爱星加油站”，尽我所能，人人公益。

壹基金联合字节跳动公益为河南心智障碍家庭发起爱星加油站计划 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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