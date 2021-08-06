北京2021年8月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月6日，“创客北京2021” 京东·数字化服务专项赛决赛，以线上路演的形式成功举办。

比赛吸引了152家企业报名，7月26日-7月31日，“京东”内部评审团对所有报名项目的商业计划书进行了审核，根据参赛项目与京东在产业链协同上的可行性以及其它发展性因素进行了初赛评选，筛选出了20个优秀项目参加了今天的决赛。

北京市经信局中小企业处一级调研员辛欣，京东企业业务事业部中小企业平台业务部负责人罗晓华参与本次线上比赛并致辞。

辛欣表示，今年的大赛以激发创新潜力、集聚创业资源、营造“双创”氛围为宗旨，为中小企业打造“政策链、产业链、创新链、资金链”四链集成服务平台。在全市设立175个初赛点、14个分赛区，面向十大高精尖产业、文化创意产业、新型便民服务业广泛征集和遴选优秀项目。同时，联合11家各领域的龙头企业设置专项赛道，通过“揭榜制”方式寻找最佳合作伙伴，推动大中小企业协同创新、融通发展。

罗晓华表示，多年来，京东作为同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业，坚持“以实助实”，凭借扎实的基础设施、高效的数智化社会供应链、创新的技术服务能力，在保持自身健康发展同时，帮助中小企业构建可持续发展的内生动力，助力实体经济获得更高质量的增长。京东企业购在服务中小企业的过程中积累丰富的经验，通过参与举办此次数字化服务专项赛，希望能够在为中小企业提供资源支持的同时，也能与他们分享管理经验，让中小企业能够更快速地找到创新创业方向，激发前行动力。

中信银行枫丹壹号支行行长杨洋、亦庄产投资本运营部总监关露萍、安芙兰资本投后总监李文静以及来自京东集团京东工业及京东企业业务的多位成员组成了本次比赛的嘉宾评委团。

以下为晋级京东赛道总决赛的项目清单：

通过今天的决赛，最终将评选出特等奖一名，优胜奖10名。今天获奖企业将会获得由活动主办单位颁发的奖杯、证书。同时将会获得与“京东”在业务链条上深度交流、整合和战略合作的机会。

“创客北京2021”京东数字化服务专项赛围绕中小企业数字化服务理念，构建数字化采购技术服务、数字化营销服务、数字化财税服务、数字化金融服务、数字化智能工业、资产数字化管理等方面征集相关企业及项目。

1. 数字化采购技术服务

通过线上采购平台、大数据等相关技术提高企业采购效率，降低采购成本，核心模块包括采购寻源、采购执行、供应商管理、采购增值服务、智能客服、智能导购、智能数据分析等智能采购模块相关。

2. 数字化营销服务

基于中小企业数字化营销场景，通过技术产品、服务产品，帮助中小企业实现精准、全方位的线上、线下数字化营销及精准获客。

3. 数字化财税及经营服务

提供智能财务、票税服务、费用控制、经营管理等产品及服务，构建数字化运营体系，帮助中小企业降本增效，推动企业财税数字化、可视化以及经营智能化升级。

4. 数字化智能工业

基于5G、人工智能技术、大数据技术等，为中小企业尤其是工业企业提供工业互联网、工业服务、生产管理等产品、平台或者解决方案，推动中国工业数字化升级。

5. 数字化资产管理

为企业提供智能固资管理等产品或者解决方案，进行企业内部资产全生命周期的管控及监测，助力企业内部精细化资产管理，指导采购补充固资。

“创客北京2021”创新创业大赛由工业和信息化部、财政部指导，北京市经济和信息化局、北京市财政局、顺义区人民政府主办，北京市中小企业服务中心、北京市中小企业公共服务平台、顺义区经济和信息化局、北京创业投资创新服务联盟承办。京东作为企业数字化服务领域的代表，在组委会的邀请下，承办“数字化服务专项赛”。

“创客北京2021” 京东 – 数字化服务专项赛决赛圆满结束 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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