上海2021年8月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，MOLBASE摩贝集团（NASDAQ: MKD）与山东博兴经济开发区（以下简称博兴开发区）在青岛举行的滨州市国际投资合作促进会议现场签约，将在山东博兴打造交易仓储中心、跨境工业品互联项目和智慧医药产业园区。

根据签约现场，双方合作内容主要包括以下方面：

中摩化学品（跨境）华北交易中心 — 联合博兴现有企业及摩贝化学跨境电商平台，打造“博兴外综服”品牌，拓展欧洲、美洲市场；目标整合形成华北、西北进出口化工品交易中心。未来预期将完成15亿进出口交易额，为摩贝带来新的业务增长。项目承载物流仓储用地近百亩。

智慧跨境工业品互联项目 — 建设山东博兴品牌馆展示窗口以及摩贝网东南亚商城。

医药（外资）产业园项目 — 结合智慧园区和智慧城市建设，打造具备科技代表性的智慧医药产业园区。

7月21日，MOLBASE摩贝在上海发布了数智引擎系列新品，基于多年积累的泛化学品行业电商平台服务经验，搭载大数据及人工智能，结合分布式存储与区块链技术，在5G+新基建时代，为企业和工业园区等提供数字化解决方案，服务数字经济，落地应用、赋能产业。

此次MOLBASE摩贝与山东滨州博兴开发区达成的合作，正是数字化升级方案服务工业园区迈出的新一步。

【博兴开发区简介】

博兴经济开发区是1994年经山东省人民政府批准设立的省级开发区，目前已入驻企业300余家，已形成石油化工、粮油深加工和现代物流等六大支柱产业集群。2020年7月获评“山东省数字经济园区”，2020年9月获评“智慧化工园区试点示范单位”。

【摩贝简介】

摩贝化学品电商综合服务平台www.molbase.cn（简称摩贝），纳斯达克上市企业（上市代码：MKD），服务于全球化工、医药、新材料等行业，致力于打造百科数据库、行业资讯、现货交易、供应链金融以及供应链服务为一体的电商综合服务平台。MOLBASE集团及旗下子公司秉承“工业互联⽹优选服务者”的理念，通过5G技术、智能终端（AIOT）、大数据等方面的优势结合，为中国未来工业企业提供卓越的信息化、数据化、智慧化解决⽅案。

相关链接 :

http://www.molbase.cn

摩贝携手博兴开发区，打造华北化学品交易中心及智慧医药产业园区 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com