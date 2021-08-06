东京2021年8月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 卫材株式会社（总部：东京，首席执行官：内藤晴夫，“卫材”）宣布，卫材在由日本经济联合会（东京）的附属机构日本社会经济研究所（东京，主席：Masakazu Tokura）主办的第37届年度企业传播奖大会上荣获企业传播卓越奖。

企业传播奖设立于1984年，旨在通过表彰在企业传播方面表现出色并推动领域发展的公司和个人，设立三个奖项：企业传播卓越奖、企业传播杰出领导奖和杰出优异奖。

卫材所荣获的企业传播卓越奖是授予那些企业，通过确定社会对他们的期望和要求，不但在他们的管理中具体体现出来，而且通过公共关系举措向利益相关者传播和传达有关其企业活动的准确信息。

卫材获颁该奖项旨在表彰其在促进已成为社会问题的痴呆症认知方面所做出的努力，不仅提供有关新药研发方面的信息，并提供有关疾病病理状况和护理社会负担的最新发现，以及通过科学和医学记者的学习会议和提供易于理解的、针对复杂科学的解释来促进利益相关者之间的理解，从而根据其hhc（human health care，关心人类健康）企业理念为提升患者及其家人的利益做出重大贡献。

卫材的企业理念是，“我们将患者及家属的利益放在首位，为提升其福祉做出贡献”。卫材将这种理念概括为“关心人类健康（hhc）”理念。在2021财年开始的新中期商业计划“EWAY Future & Beyond”中，卫材基于hhc理念，旨在消除“人民”的焦虑，不仅包括患者，还包括整个社会，不仅为人民提供医药产品，还提供解决方案。为了实现hhc的理念，卫材将通过公共关系活动提高企业价值，为增加“人民”的利益做出进一步的贡献。

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卫材在第37届企业传播奖大会上荣获企业传播卓越奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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