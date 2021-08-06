深圳2021年8月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近期国内多地相继发生聚集性疫情，疫情形势严峻复杂，防控压力持续增大。华侨城集团全面贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、文化和旅游部等部门关于疫情防控工作的有关安排，将疫情防控作为当前最重要的政治任务来抓，发布《关于进一步加强华侨城文旅企业疫情防控工作的紧急通知》，要求全集团上下进一步高度重视，积极作为，该限流的限流、该暂停的暂停、该关闭的关闭，以严格的措施、果断的行动，从严、从紧、从细、从实抓好疫情防控工作，严防疫情通过文化和旅游途径传播扩散，确保人民群众生命安全和身体健康。



上海欢乐谷景区工作人员为游客进行手部消毒

疫情大考，显担当。根据华侨城集团最新部署，旗下各级文旅企业暂缓举办演艺演出活动及聚集性节庆活动，影院、剧院等演出场所暂时关闭，旅行社跨省组团旅游活动全面暂停，2021华侨城文化旅游节计划举办的相关活动需按照各地党委政府的要求顺延。



文昌宋氏祖居景区游客中心开展防疫消杀

《通知》要求，旗下各级文旅企业要深刻认识当前疫情防控复杂形势和文旅行业疫情防控的重要性，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，守住华侨城文旅产业疫情防控重要关口；充分认识文旅行业疫情防控的特点，针对不同文旅企业性质，汲取近期疫情防控经验教训，制定行之有效的疫情防控措施，全力保障每一位游客和员工的安全；按照当地疫情防控部署要求，积极配合当地政府做好疫情防控工作，严格执行属地疫情防控相关机构要求和流程，坚决阻断疫情传播途径。



武汉华侨城为员工发放防疫物资

当前，全国多地疫情形势严峻复杂，又正值暑期。针对德尔塔毒株的传播特性和暑期特点，华侨城集团从制度层面谋篇布局，对疫情防控工作作出安排，要求旗下各文旅企业严格执行集团疫情防控及开园运营工作指引，科学动态调整疫情防控策略和防控措施，进一步完善疫情防控预案，堵塞疫情防控漏洞，补齐疫情防控短板，细化实化响应流程、应急措施、处置规范等具体内容。强化疫情防控应急演练，提升应对处置能力，确保一旦发生疫情，能够快速出动，高效处置。

对于旗下各业态疫情防控措施，华侨城集团还提出具体要求。例如，要求旗下各旅游景区严格落实“限量、预约、错峰”要求，按照当地党委政府的疫情防控要求，严格控制游客接待上限；严格落实门票预约制度，做好实名登记，确保游客信息可查询可追踪；严格落实测量体温、“一米线”、佩戴口罩、查验健康码和行程码等措施。此外，要求旗下酒店、博物馆、文化馆、美术馆等室内场所持续强化卫生管理，加强通风消毒；对进入场所人员严格落实扫码、测温、佩戴口罩等防控措施，加强从业人员健康监测管理；尽量减少在密闭场所举办聚集性活动；严格餐具消毒，提倡非接触式点餐结账、使用公筷公勺、保持就餐距离、佩戴口罩等措施。



深圳欢乐港湾张贴防疫宣传标语

防控疫情，人人有责。为切实织牢疫情防控“宣传网”，华侨城集团还就宣传引导工作作出部署，不仅要求各级文旅企业针对性开展当前疫情防控形势和德尔塔毒株特性的培训，提高员工疫情防控的警惕性和关注度，还强调要及时通过网络、电视、广播、提示牌、电子显示屏等多种方式，开展疫情防控知识宣传，普及科学防疫方法，引导游客增强防护意识，筑牢疫情防控防线。

人民至上、生命至上。华侨城集团将充分发挥主力军、生力军的作用，坚持以人民为中心，慎终如始，确保防控要求严格到位、防控机制严密到位、防控举措严实到位，全力以赴，坚决遏制这轮疫情蔓延势头。

疫情大考，文旅央企华侨城出台有力措施保障游客安全 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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