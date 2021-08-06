深圳2021年8月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，为期4天的广州国际照明展览会（光亚展）正式落下帷幕。作为专业LED显示屏解决方案提供商，视爵光旭展出多项行业解决方案以及创新产品。

8月4日，主题为“LED显示照明行业新十年”的Mini& Micro LED显示照明发展高峰论坛在广州国际照明展9.2号馆E60举行，会上同期举行2020年度显示屏25强颁奖活动。视爵光旭凭借良好的国内外品牌声誉、优秀的产品性能、优质的服务体验，收获大批忠实的顾客群体，成功斩获“2020年度中国LED行业显示屏25强企业”。至此，视爵光旭光亚展之行取得圆满成功。

厚积薄发，行稳致远

视爵光旭自2009年成立以来，12年来专注于LED大视频显示设备的研发与生产，是一家集LED显示屏研发、制造、销售于一体的高新技术企业。视爵光旭研发设计生产的LED显示屏种类齐全，包括智能高清固装屏、快速轻薄租赁屏、多功能角度创意屏和高亮度刷新球场屏。产品应用领域涵盖公路、铁路、机场等交通领域；安防、应急、广场等政府领域；演艺、影视、体育等文娱领域，在国内外盛誉不断。

视爵光旭始终坚持以产品为靶心，截至目前，视爵光旭已拥有近200项专利技术认证，研发实力处于行业领先地位，旗下产品通过了CCC、CE、UL、ETL、FCC、RoHS等各项认证。

在今年，视爵光旭在国内开设西南办事处，在西班牙巴塞罗那开设全新办公室，打造多媒体新视觉数字展厅，并正式开始投入使用。截至目前，视爵光旭的产品和服务遍布海内外87个国家和地区，至此视爵光旭的全球化进程又增进一步。



视爵光旭西班牙巴塞罗那展厅

以质量，撬动销量

2020年是艰难的一年，这场来势汹汹的疫情，对中国乃至国际的经济发展带来了重大的影响和挑战，行业的内销、外贸业务均受到波及。视爵光旭一贯坚持的以“产品为本，质量为先”的理念，使视爵光旭收获了多年来一如既往的合作伙伴，在疫情期间同视爵光旭一同度过。



深圳益田假日广场项目

尽管疫情还未散去，视爵光旭也没有停下研发精进的脚步，在产品设计上更加精益求精。在2020年间，视爵光旭成功研发出领航系列智慧灯杆屏、地王二代地砖屏、金刚二代弧形屏等多项产品。凭借对自身产品的高标准、高要求，视爵光旭接连签下深圳益田假日广场、北京王府井大街新东安广场、广州恒基户外广告屏、天津国家会展中心、深圳世界之窗、成都天府国际机场等多个项目。

这一切使视爵光旭相信，努力总伴随着收获。

荣耀加冕，不负众望

视爵光旭此次光亚展之行载誉而归，不仅是行业对视爵光旭2020年在LED显示屏领域做出的成绩的肯定，更是千千万万个客户对视爵光旭品牌的认可、产品的认可、服务的认可。未来，视爵光旭定不负这份沉甸甸的期望，将继续深耕技术，为智慧城市、智慧显示事业添薪助力。



视爵光旭光亚展现场

实至名归 视爵光旭荣获“2020年度中国LED行业显示屏25强企业” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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