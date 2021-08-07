跨省游叫停后退订潮来袭：旅游业盛夏遇寒流OTA们业绩惨淡旅游OTA_新浪科技_新浪网

原标题：跨省游叫停后退订潮来袭：旅游业盛夏遇寒流 实 习 生 肖 遥 北京报道 “在张家界一下车就听到疫情的消息，当场买了返程票，没想到回来还是要隔离。”来自江西省的游客魏先生感叹道。8月的开头，魏先生一家人承受了一场“无妄之灾”，仅因在张家界高铁站停留了数小时，便要前往酒店隔离14天。不只魏先生一家遭遇“假期变故”，突然来袭的德尔塔新冠病毒变异毒株，给一年中最旺的旅游季节，刮起阵阵寒流。 至今为止，这场局部暴发的疫情仍在肆虐。据北京日报统计，截至8月5日23时45分，全国现有高风险地区7个，中风险地区185个， 为常态化防控以来最多。 在德尔塔阴影笼罩下，旅游业的生存寒冬再临。对于许多企业而言，盛夏本是其希望汇集之时，而如今吹来的这阵寒流，可能较今年春节更冷一些。 出行半径收紧 跨省游再叫停 面对不断扩散的疫情，必须快速减少相关地区人员的流动。交通场站和交通工具是人流、物流集散的重要场所，也是防范疫情传播的重要环节。交通运输部运输司副司长李华强表示，目前已暂停中高风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务。对于途经中高风险地区的公交和轨道交通线路，实施甩站、跨站运行。 近日，水、…