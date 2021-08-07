上海2021年8月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，上海交通大学安泰经济与管理学院陆铭教授所著的《大国治理：发展与平衡的空间政治经济学》一书由世纪文景出版，这本书同时也是中国金融40人论坛（CF40）书系的一本。

“十四五”规划经济社会领域专家座谈会代表陆铭受邀参加陆家嘴读书会

为读者解读“空间政治经济学”视角下的人口红利、房价、大国竞争力

2020年8月，陆铭受邀参加了在中南海召开的“十四五”规划经济社会领域专家座谈会并发言，他提出，在城乡和区域发展方面，如果一些体制性结构性问题得以解决，将能产生巨大的“制度红利”。

2021年7月16日周五晚，借新书出版之机，陆铭受由浦东新区区委宣传部（文体旅游局）主办，世纪文景、浦东图书馆陆家嘴分馆、东方财经浦东频道承办的“陆家嘴读书会”之邀，来到了坐落在陆家嘴金融中心脚下的“融书房”，做了题为“从人口红利、房价到大国竞争力 — 从空间政治经济学看中国”的新书分享活动，众多读者来到现场，并与陆铭进行积极互动。在这场活动中，陆铭阐明了“空间政治经济学”的分析思路，并以此来预判了中国未来发展的几条可能路径。在此之外，他提出，面向公众的学术研究和传播工作，最大的意义在于凝聚共识，为科学决策提供保障。

《大国大城》作者陆铭团队精粹近20年研究成果

新视角解读中国经济高质量发展的未来

这本书汇集了陆铭教授和复旦大学陈钊教授两个团队，在过去近20年时间内城乡和区域发展相关研究的主要成果，开启了结合中国体制特征和空间经济学原理的全新视角，发展了空间政治经济学这样一个研究方向。通过理论和实证研究的开展，总结城乡和区域经济发展的规律，理解传统的体制和观念对于经济资源的空间配置产生的影响，为生产要素合理流动和高效配置，形成城乡间和地区间协调有序的分工提供了学术研究的基础。可以说，“空间政治经济学”的视角，为我国“十四五”以及更长远的未来的高质量发展，提供了一种释放“制度红利”的可能性。



《大国大城》，陆铭 著 《大国治理》，陆铭、陈钊 等著

独树一帜的空间政治经济学视角，解开中国经济发展症结

转变大国经济治理思路，打开中国发展新的想象空间

大国治理的研究首先要明确大国对经济发展的重要意义，同时要研究大国治理所面临的问题及解决方案。空间经济学认为，大国发展的优势在于一体化的市场所带来的规模经济效应，而城市（特别是大城市）是现代经济增长的规模经济效应的集中体现。与此同时，大国治理面临着由传统体制遗留下来的城乡间/地区间和央地间的一整套治理结构安排，有些方面对于现代化进程中经济和人口的空间集聚难以适应。随着城市化的进程不断提高，以及经济和人口向中心城市和城市群不断集中，需要对传统的观念和体制进行结构性的调整，促进生产要素的合理流动和高效集聚，这样才能通过国家治理的现代化为经济的现代化打下基础。

这本著作分为三篇。第一篇是近年来作者对于城乡和区域发展一些重大问题的评论性文章，主要总结了相关的事实和政策争论；第二篇是理论篇，其中收录了作者在空间政治经济学这个研究方向上几项基础性的理论工作，特别是探讨了经济集聚和平衡发展之间的关系，以及政治经济学的因素对于资源配置产生的影响；第三篇是实证篇，收录了作者在空间政治经济学相关议题上展开的一组实证研究，内容涉及到劳动力市场、土地和住房市场以及中央向地方的财政转移支付等问题。

这本书的内容汇聚了作者的系列研究中的精品。在学术价值上，这组研究发展了空间政治经济学这样一个研究方向，结合了现代经济学的研究成果以及中国发展的经验，是一组根植于中国大地的研究成果。在实践价值上，这一组研究已经对中国城乡和区域经济发展的一系列相关政策产生了影响，对近年来国家在人口、土地、城市发展等方面的改革产生了重要的推动作用。

在《大国治理》之前，陆铭曾出版专著《空间的力量：地理、政治与城市发展》以及写给大众的城市区域发展研究读物《大国大城：当代中国的统一、发展与平衡》，因为在《大国大城》中陆铭逻辑缜密地指出了限制户籍和限制人口流动不利于中国发挥作为大国的竞争力，自2016年出版，便引起了极大的关注，他对城市和区域的研究，也因此从学术圈走入了传媒和大众视野，《大国大城》成为畅销不衰的学术畅销书，至今已发行近20万册，获得了包括“2018年中国智库学术成果奖”“深圳市综研软科学发展基金会第七届中国软科学奖”“国家图书馆第十二届文津图书奖”“新京报年度经济类好书”“21世纪经济报道年度好书”等多项荣誉，并入围2016年中国好书。

大国治理：陆铭阐释未来中国发展如何释放“制度红利” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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