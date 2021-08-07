山东暂停中高风险地区跨省团队游及“机票+酒店”业务 信网

原标题：山东暂停中高风险地区跨省团队游及“机票+酒店”业务 大众网·海报新闻记者 李金珊 济南报道 8月6日，山东省文化和旅游厅向全省各市文化和旅游局下发《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》(以下简称《通知》)，按照通知要求贯彻落实跨省旅游管理工作。 《通知》明确，即日起，结合疫情防控中高风险地区管理措施，调整跨省旅游经营活动管理政策，实施联动管理。对出现中高风险地区的省(区、市)，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省(区、市)跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知 近期，多地相继发生输入性病例引发的本土聚集性疫情，国内疫情防控形势更加严峻复杂，防控压力持续增大。为贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，进一步从严从紧、抓细抓实文化和旅游系统新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情扩散蔓延，现就加强跨省旅游管理工作有关事项通知如下： 一、即日起，结合疫情防控中高风险地区管理措施，调整跨省旅游经营活动管理政策，实施联动管理。对出现中高风险地区的省(区、市)，立即暂停旅行社及在线旅游企业…