疫情裹挟下的南京生存故事旅游南京_手机网易网

今天， 南京 已经与疫情奋战到第19天了。 城市的毛细血管下，一个个绿码打工人，一个个街边小店，一个个具体的行业，一样串联起南京。 「今年第一目标是生存！」 有5家金陵正春园门店、60个员工的餐饮人李全国，悄悄调整了自己的预期。 关门，减少店铺的面积，减少员工数量……还没从去年疫情重创中喘过气来的餐饮行业，今年再一次雪上加霜。 疫情爆发之后，堂食受影响，亏损的难题每天都在面对。 「活下去」三个字，同样悬在坚守在 旅游 行业的人头上。如果说，疫情对南京是一场大考，每个南京人也领到了自己的考卷。 本期的推送，讲述生存有关的故事。 这次疫情，南京处于风暴眼。我的店临近旅游景区，平常主要顾客群是外地游客。 疫情公布后两天，外地游客不来南京了，生意一落千丈。7月20日一天流水接近一万，到7月23日一天流水是800元。生意一天比一天差，营业额断崖式下跌。 更没想到，疫情原来离我如此之近。 7月26日下午3点27分，接到栖霞区网格员电话，有个确诊病例在我的店里消费过，要我说出所有店员的信息。 我第一反应是诈骗电话。 挂了电话，我马上就打了110，要了栖霞区防疫部门的电话，打过去一一求证，得到的答案都…