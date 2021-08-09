缅甸面临第三波疫情严峻挑战缅甸疫苗疫情_新浪科技_新浪网

原标题：缅甸面临第三波疫情严峻挑战 【全球抗疫进行时】 7月份以来，随着新冠病毒德尔塔变异毒株肆虐，全世界新冠肺炎确诊病例超过2亿例，缅甸也迎来第三波新冠肺炎疫情的暴发，确诊病例数已超过20万，举国上下迎来严峻考验。 缅第三波疫情于6、7月份开始快速暴发，传播速度、确诊人数、死亡人数均显著高于前两波疫情。7月中旬，缅确诊率一度超过40%的大关。在仰光、曼德勒等主要城市，确诊病例激增所造成的压力已突破医疗系统的承受能力，大批医务人员疲惫不堪。因2月1日以来缅甸政局变动，医疗系统受冲击严重，部分医护人员离开了工作岗位，医护人员短缺加剧了此次疫情对缅的冲击。同时，仰光、曼德勒等地的氧气销售点门前排起了长龙，氧气价格上涨迅速，其供应也达到了极限。 采取措施全力防控 7月中旬，缅当局发布公告称，为继续有效防控疫情，除医疗和必要民生部门外，全国于7月17日—25日放假9天，全国基础教育学校（包括私立学校和佛教学校在内）从7月26日至8月8日停课。之后为进一步加强防控，全国假期再次延长至8月15日。与此同时，缅当局不断将疫情严重的地区确认为居家隔离区，现全国实施居家政策的镇区已超过110个。在相关区…