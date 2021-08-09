携程启动混合办公试验 梁建章：提升女员工职场满意度和幸福度携程混合办公_新浪科技_新浪网

新浪科技讯 8月9日下午消息，携程集团宣布启动“2021混合办公试验”。该试验将通过对2个对照组，总计数百名员工参与的混合办公综合试验，探索该形式是否可以作为公司未来长期办公形式之一。这是携程继2010年、2020年实施“在家办公试验”项目之后的再次迭代试验。 据悉，此次“2021混合办公试验”的员工范围由原来以客户服务人员为主，扩展至覆盖技术、产品、业务、市场营销以及职能岗位，试验时间为2021年8月9日至2022年1月30日，共计6个月。“混合办公”试验组的员工，每周三和周五在家办公，试验将对总计5个维度的效果进行监测。 该试验的发起人携程集团联合创始人兼董事局主席梁建章表示，混合办公是全球趋势，企业应该更开放更主动尝试，提升包括女员工在内的员工职场满意度和幸福度。在这方面，携程应该努力成为先行者。 据携程介绍，相较于此前的“在家办公”试验，此次启动的“2021混合办公试验”除了员工职能覆盖范围更为广泛，在逻辑设计方面也力求更为科学和严谨，对于试验员工的岗位、职级、绩效均进行充分考量。在试验正式开始之前还进行了充分的调研。 在全员调研中，问卷回收率为45%，其中有76%员工主动报名…