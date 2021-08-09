原标题：象群渡过元江南下 70多天“旅行” 象宝宝长胖了 长大了 记者从云南省森林消防总队了解到，象群昨晚（8日）20点08分平安通过元江桥，到达元江南岸后，昨晚20时至今天（8月9日）9时，14头象均在监测范围，人象平安。象群总体向西南方向移动5.7公里（直线距离1.8公里），目前在玉溪市元江县红河街道桥头社区林地内活动，距普洱市墨江县辖区直线距离最近25公里，距昆磨高速最近15米。 自5月27日以来，云南省森林消防总队野生亚洲象搜寻监测队共在现场指挥部应急值守75天，无人机共飞行2854架次、1152小时、2916公里。 元江位于云南省中南部，立体气候特点突出，境内山坝相间，最高海拔2580米，最低海拔327米。因此，元江是此次亚洲象群“南回”的一个巨大“天堑”。 14头北移亚洲象群昨晚20点08分，经玉溪市元江县老213国道元江桥安全渡过元江，云南省森林消防总队野生亚洲象搜寻监测队完整记录下了这一重要时刻。根据现场监测情况来看，下一步，大象的目的地是普洱市的墨江县，进入大象适宜生活的栖息地。 在此之前，象群进入玉溪市峨山县后，一路前行又折返，途经玉溪、昆明、红河，又回到了玉溪元江…