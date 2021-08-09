旅行、露营两不误，安全、舒适又放心——图途户外折叠桌椅测评_户外装备_什么值得买

旅行、露营两不误，安全、舒适又放心——图途户外折叠桌椅测评 2021-08-09 17:34:37 0点赞 0收藏 0评论 本人和媳妇已经玩户外十年有余，闺女不到两岁的时候开始带着她自驾露营，露营的时候一套实用的桌椅是必须品，当然家里以前入过一套两椅一桌的套装，但那时候买的椅子是月亮椅，孩子比较小，一靠容易倒，所以这次又入手了图途家的一款四椅一桌的套装及一把我自己坐的钓鱼椅。 套装为一桌四椅，椅子直背设计，坐椅高度37CM，坐位面积37CM见方，椅背高度56CM，大人孩子均可适用。 椅子带有便携式收纳袋，可挎，可提，方便携带。 打开椅子看一下，铁管支架，交叉设计，金属铆钉，给你不一样的安全承重。 别的不多说，这重量（200）斤坐上去也是稳稳当当（带同事上山拍电源，同事体型够宽，坐上去都看不到椅子了，哈哈，大家说我同事看到我这么说，会不会揍我）。 抗撕裂的牛津布椅面，耐磨耐用，而且在与椅架的连接点均用ABS工程塑胶件进行了加固处理。 防滑脚垫，平圆设计，不惧草地、斜坡、水泥地，多地型适应。 椅子收纳超级方便，不用拆卸。 收到椅子后闺女就非常喜欢，平常在家画画，做手工基本都是坐着这个椅子。…