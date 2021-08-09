河南：即日起暂停跨省游及“机票+酒店”业务

日前，河南省文化和旅游厅发布《关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》，通知中强调，即日起，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，不得接待中高风险地区游客来我省旅游。 《通知》 全文如下。 河南省文化和旅游厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知 各省辖市、济源示范区、省直管县（市）文化广电和旅游局： 近期多地相继发生输入性病例，引发的本土聚集性疫情，国内疫情防控形势更加严峻复杂，防控压力持续增大，为进一步从严从紧、抓细抓实文化和旅游系统新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情扩散蔓延。按照《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》（文旅发电〔2021〕214号）要求和省委省政府关于我省疫情防控工作的统一安排部署，现就加强跨省旅游管理工作有关事项通知如下： 一、即日起，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，不得接待中高风险地区游客来我省旅游。 二、省内无疫情中高风险地区后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 三、跨省旅游恢复后，不得组织游客…