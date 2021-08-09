“团建＋旅游” 宁夏沙湖开启新型旅游全新实践

中国网8月9日讯 宁夏沙湖生态旅游区因金沙、碧水、翠苇、飞鸟、游鱼、远山、彩荷七大景观的巧妙结合，使之既有北国雄浑豪放之气势，又有江南妩媚秀丽之情调，再加上丰富多样的沙水娱乐设施和极具创新性的旅游产品，成为了企业团建的绝佳目的地。 近年来，沙湖景区依托“旅游＋生态”的发展模式，有效融入体育运动、休闲度假、康体养生、研学旅行等多种旅游新业态，聚焦提升旅游服务质量，创新打造了一批独具特色的“团建”旅游产品。围绕综合素质拓展、综艺娱乐拓展、专题拓展及定制拓展，开发出《沙漠掘金》、《奔跑吧！兄弟》、《极限挑战》、《向快乐出发》、《寻找A－MAN特工行动》、《户外生存素质拓展》、《凝心聚力，共创辉煌》等产品，同时还根据客户要求策划出相应的定制产品，充分满足各个团队开展团建活动的多样化需求。 沙湖景区相关负责人表示：“沙湖精心打造出的‘携手并进’、‘奋笔疾书’、‘协力运球’、‘奔跑吧小巨人’、‘不倒森林’等40多种游戏项目，十分适合团队开展团建活动，能够助力团队打造企业文化，增强团队核心凝聚力，增强团队成员个人成就感、团队归属感，让团队成员在湖光沙色中释放压力，陶冶身心，提升自我。” 据了解，今年…