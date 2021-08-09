Telia和爱立信运用配备了骁龙® Modem-RF系统的5G智能手机移动测试设备成功测试了一项可以更加高效利用移动网络资源的5G功能

创新的非活动状态功能可使智能手机用户访问网络资源的速度提高三倍，并减少电量消耗

该功能将使用户始终感到处于连接状态，从而显著改善智能手机用户体验

北京2021年8月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为长期合作伙伴的爱立信、Telia与高通技术公司再次携手，在Telia的5G商用网络中共同测试了一项行业首创功能，将5G创新推向新的高度。此次合作为Telia和爱立信的5G联盟锦上添花，使双方能够为智能手机用户提供更好的5G网络并为个人和企业提供先进与创新的5G用例。

这项全新的5G独立组网*功能被称为非活动状态的无线系统资源控制（RRC Inactive）。它能减少状态转换过程中所需的信令量，从而大幅降低延迟和电池电量消耗，满足许多物联网（IoT）和5G用例的关键要求，包括远程设备关键控制、增强型移动宽带和智能传输。

RRC Inactive通过爱立信的软件和5G独立组网节点以及由骁龙X60调制解调器及射频系统驱动的测试设备实现。两家公司成功展示了连接状态和非活动状态之间的成功转换，而不是使设备重新回到空闲状态。

转换至这一创新的非活动状态可减少状态转换过程中所需要的信令量，大幅降低终端用户的延迟。这次测试显示，接入延迟缩短到1/3，这将给云游戏等应用的用户体验带来巨大的变化 — 在此类应用中，为了实现快速多人互动，端到端延迟必须控制在20-30毫秒之内。而沉浸式VR游戏体验对延迟和可靠性的要求更加苛刻。

由于该功能缩短了延迟，因此使减少非活动计时器成为可能。该测试还发现，与不启用该功能时相比，调制解调器的电池电量节省了高达30%。虽然屏幕及其相关电子设备是移动设备中最耗电的部件，但启用该功能后仍将能够延长5G智能手机用户的电池寿命。

Telia首席技术官Stefan Jäverbring表示：“我们很高兴能够通过与爱立信的密切合作，为我们的客户提供更优质的全新体验。我们通过合作实现了这一行业的、同时也是全球首创的功能，而这项技术成就将为更高效地运用移动网络资源、为一些关键需求提供有效解决方案打下基础。”

爱立信北欧和中欧市场区负责人Jenny Lindqvist表示：“我们十分高兴能够与Telia和高通联合展示这项全球首创的创新解决方案，它将进一步大幅改进5G所带来的出色移动体验。这是一项将5G技术提升到一个新高度的重要技术成就，无线系统资源控制将在未来几年继续在5G网络中发挥关键作用。”

高通欧洲公司高级副总裁兼高通欧洲/中东地区总裁Enrico Salvatori表示：“我们很自豪能与爱立信和Telia携手将这项关键功能推向市场。对于用户而言，减少延迟、缩短内容生成时间和延长电池寿命同样重要，而RRC Inactive有助于满足用户的这些需求。”

非活动状态功能的发展主要由不断发展的机器类型通信（MTC）领域所推动，并且这已成为3GPP标准化的一部分，而爱立信在定义该标准的功能方面发挥了主导作用。在大多数MTC场景中，无线设备与网络交换的数据量一般很少，而且其紧急程度也不值得设备消耗大量电能去处理传统空闲到连接转换过程所需的所有信令。当前和未来的5G用例会用到大量设备并且这一数量仍在不断增加，因此更好的连接、状态和移动处理是提供高效支持的关键因素。

*5G独立组网（5G SA）是5G网络的最终架构，它不但能够提高效率，而且还有助于开发新的用例。许多5G网络以非独立组网（NSA）模式部署，其中底层4G网络层支持必要的信令。5G SA避免了这种对4G的依赖。通过加快网络连接时间、简化移动管理和即时访问更大范围的5G频段，5G SA能够提供更好的用户体验。

爱立信、Telia和高通再度携手，业内首创的5G功能可降低延迟并延长电池寿命 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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