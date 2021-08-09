香港2021年8月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 优克联集团（“优克联”，纳斯达克股票代码：UCL）创建了全球领先的移动数据流量共享市场。优克联与一家总部位于印尼的科技公司建立了本地合作关系。这家公司为当地提供移动互联网解决方案。此项合作旨在为该地区的用户提供更好的网络连接服务。自新冠疫情爆发以来，东南亚地区的网络连接需求提升。随着疫苗在全球范围内接种，各国重新开放边境，旅游业开始逐步复苏，这一趋势将会持续。

根据协议，该本地合作伙伴将在印尼推广分销和销售优克联的移动宽带(MBB)相关设备和连接服务。利用优克联的专利云卡技术，两家公司将合作为用户提供可靠、安全、稳定的移动连接服务，比如用于出国旅行或在家办公或学习。

随着优克联继续扩大其在东南亚市场的足迹并巩固其生态圈，这项新的合作是其中之一。近一年里，优克联成功与东南亚的一些供应商签署了协议，包括菲律宾的一家厨房用品制造商、国际通信服务提供商Shore-Access Marine Consultancy Co., Ltd.（简称“Shore Access”）、以及位于雅加达的大型信息和通信技术产品和服务分销商PT Harapan Karunia Makmur（简称“HKM”）。

通过这样的合作，优克联不断拓展其PaaS（平台及服务）和SaaS（软件即服务）生态圈，为用户和商业伙伴提供更好、更实惠的数据连接服务。通过整合数据服务供应商、终端供应商和应用开发商的资源，优克联的PaaS和SaaS平台促进了数据服务的供应和需求。这些服务以智能化方式分配给终端用户，从而提升用户体验和网络资源的利用率。

新冠疫情使得世界各地的联网需求增加，因为有越来越多的人转向远程办公和学习。比如更多的学生通过网络学习，更多人在家办公，这需要更好的网络连接。面对社交距离要求，网络连接使世界保持了信息畅通和就业。更重要的是，比如数字医疗解决方案可以提供急需的解决方案来拯救生命，而不会使最易感染的人暴露于风险之中。

这种网络连接需求预计将持续到后疫情时代。随着社会生活方式的多样化和国际旅行的恢复，稳定可靠的网络连接将变得更加重要。认识到这一需求，优克联正在积极扩大和深化其在东南亚的合作伙伴关系，同时通过当地的战略分销商和供应商加强其区域销售。这样，优克联将进一步巩固其PaaS和SaaS生态圈，为全球用户提供更好的网络连接服务。

优克联与印尼新合作伙伴联手提升数据连接服务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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