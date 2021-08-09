北京2021年8月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 安博教育集团（纽约证券交易所上市：AMBO，以下简称安博），是一家领先的致力于提供跨境职业赋能学习和科技服务的专业化教育机构。2021年7月28日至29日，“第十届中国财经峰会暨2021全球可持续商业大会”在上海隆重举行。OOOK（简称“O课”，平台网址：https://oook.com）凭借其突破性创新技术与应用荣膺峰会大奖 — CFS “2021产品科技创新奖”；同时，安博教育获得CFS “2021（行业）影响力品牌”奖，这也是安博教育第三次登上中国财经峰会荣誉榜。

中国财经峰会创立于2012年，是集国内众多权威财经及大众媒体之力打造的一项大型活动品牌，是经济领域最具影响力的思想交流平台之一。峰会所颁发的CFS奖项也是知名的商业大奖。O课是安博教育集团投资研发的开放式教学系统平台。该平台基于70多项专利技术和云服务模式提供高质量、跨终端的直录播服务，画面和分享文档完美结合的沉浸式互动直播体验，以及教育品牌方一站式运营管理。

安博教育集团董事长兼CEO黄劲博士表示，技术是驱动教育变革的关键力量，安博教育将把握技术发展趋势，继续扩大品牌影响力，积极探索教育与技术的深度融合，让科技为教育插上腾飞的翅膀。

关于安博教育集团

安博教育集团是一家领先的提供高品质、个性化教育服务的跨境职业赋能学习和科技服务专业化教育机构。安博着眼于国家经济转型升级对于人才战略升级的需求，以及个人学业职业发展对于高品质学习服务的需求，通过标准化、信息化、国际化的服务平台，以及线上线下结合的混合式服务手段，帮助用户突破有形和无形边界，让每一位学生达成“升好学、就好业”的目标，让每个机构用户提升竞争力与影响力。目前，安博教育在中国和美国为学生提供服务。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。该等陈述的“前瞻性”在 1995 年美国私人证券诉讼改革法案 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中定义。该等前瞻性陈述可通过“将要”、“预计”、“预期”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”及其他类似陈述等用语识别。除此之外，本公告中的概述和管理层的引述以及安博的战略和运营计划，都包含了前瞻性陈述。安博还可在其提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险、不确定性及其他因素，多项因素可导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果有重大差异。潜在风险和不确定性，包含但不限于以下各项：公司的目标和战略，扩张计划，内容和所服务市场的预期增长，公司对维护和增强客户关系的预期以及公司业务地区的经济和商业发展条件。有关以上及其他风险，不确定性或影响因素的更多信息均包含在本公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本公告中提供的所有信息均截至到公告发布日，除非有适用性法律要求，否则公司不承担任何因新信息，未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

关于投资者关系和媒体询问，请联系：

安博教育集团

电话：+86 10-6206-8000

The Piacente Group | 投资者关系

电话：+1 212-481-2050 或 +86 10-6508-0677

邮箱：[email protected]

相关链接 :

http://www.ambow.com

O课荣膺第十届中国财经峰会CFS产品科技创新大奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com