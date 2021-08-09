新东方“烛光行动”首设家庭教育和美育培训 助力乡村教师全面发展

北京2021年8月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — “‘笨得像猪一样！’、‘真没出息，将来就捡破烂吧！’当你说出这些话的时候，你不是在表达情绪，而是在发泄情绪，这对孩子是很不好的。”

8月9日上午9时，新东方教师郑君玲在山东青岛，面向屏幕里内蒙古包头市百余位乡村教师带来主题为“师生关系与家校沟通”的培训课程。她用生活中常见的案例启发教师们做好自我情绪管理，这对于构建良性的师生关系十分重要。

随着这堂课的展开，2021年“烛光行动 — 新东方教师社会责任行”（以下简称“烛光行动”）正式拉开帷幕。“烛光行动”由民盟中央与新东方教育科技集团于2008年共同发起，秉承着关注基层教育和基层教师的信念，选拔优秀的新东方教师志愿者到我国教育欠发达地区，与当地中小学教师切磋交流，传播先进的教育理念和教学方法。

今年是活动开展的第14年。8月9日—8月30日，新东方教师志愿者们将通过互联网直播，面向湖北、河南、甘肃、广西、内蒙古和河北6个地区的千余名基层中小学教师开展教学培训，分享教学经验，碰撞教学思想。值得注意的是，今年“烛光行动”首次增加家庭教育和美育课程，旨在补齐乡村相关资源短板，助力乡村教师全面发展，进而帮助乡村孩子全面、健康成长。

首设家庭教育和美育培训，补齐乡村资源短板

今年“烛光行动”的亮点之一，在于首次加入了家庭教育和美育培训 — 不仅关注孩子的学业，更力图帮助其全面、健康地成长，进一步丰富了“烛光”的内涵。

家庭教育的缺失，是农村留守儿童的普遍困境。新东方公益基金会面向18所农村中小学开展的问卷调查显示，由于农村中小学生家长教育程度偏低，外出务工人数较多，导致家庭教育参与程度低。调查还显示，农村学生对教师的依赖及认可度高，农村学校承载部分家庭教育功能，但学校普遍缺少家庭教育专业人员及相关课程。在“你以谁为人生榜样”问题上，选择“老师”的占比最大。

为促进科学的家庭教育理念的传播，新东方于2008年成立了家庭教育研究与指导中心，常年开展家庭教育研究与推介工作。过去，新东方家庭教育知识宣讲主要面向城市的家长和教育工作者进行，今年，借助“烛光行动”的平台，新东方家庭教育讲师团将首次走近乡村教师，指导他们更好地陪伴与引导乡村孩子，帮助学生养成良好的学习生活习惯，塑造健康、自信、独立的人格。

届时，新东方家庭教育研究与指导中心总经理周雷等大咖将做客直播间，为广大乡村教师带去前沿、实用的家庭教育理念和知识，课程主题既聚焦孩子的动力激发、心理健康，又涵盖教师情绪管理与自我成长，师生、家校关系处理等，力求为乡村教师提供具有针对性和可操作性的指导。

除了家庭教育，美育教育基础薄弱亦是乡村教育的痛点。新东方公益基金会一次面向近百所乡村小学开展的问卷调查显示，有近1/3的学校因为没有艺术教师，无法开设艺术课程。面对这一困境，新东方充分调集内、外部资源，通过线下或线上的方式，向偏远地区输送师资和课程。如发起“向美而行 — 新东方美育教育公益计划”等，通过不同形式的课程帮助乡村孩子发掘艺术潜力，提升艺术修养。

今年，新东方“烛光行动”将首次提供美育课程培训，旨在提升乡村教师的美育教学能力，助力补齐乡村美育师资和资源短板。未来，随着对于素质教育探索的持续深入，新东方会将更多的师资和资源向乡村倾斜，为乡村孩子的全面成长提供更加有力的支持。

骨干教师集体出动，量身定制高质量培训课程

为了给乡村教师提供更为专业的支持，“烛光行动”在志愿者选拔方面一直奉行高标准、严要求。今年参与活动的近40位教师志愿者，均为优中选优的精兵强将，其中半数以上为集团或校级培训师，如新东方集团培训师、入职13年、曾任新东方集团基础英语项目教学教研主管的田静；集团培训师、从教15年中曾参与过7次“烛光行动”的朱峰；在2021年新东方“师王争霸”赛中获得全国15强的季海超等，他们在接下来的培训中，会将多年教学、师训工作中积累的理论知识和实践经验，向乡村教师们倾囊相授。

在课程的设计上，为了提升培训的针对性，让参训教师们真正能够学以致用，新东方在前期充分调研的基础上，为各地教师“量身定制”课程内容，力求立足当地学生学情，将重难点知识讲活讲透，并在课堂呈现、问题设计等方面给教师们以启发。如首站内蒙古包头市的培训内容，即从当地英语教学的实际需求出发，从英语发音、语法、阅读、听力、口语、写作等各方面入手，帮助教师们夯实英语教学基本功。

十四年烛光如炬，新东方将持续赋能基层教育者

新东方始终关注教育，尤其是乡村教育的发展，而乡村教师是乡村教育的重点，培训好一个教师，就能带好一班学生，继而带动一片地区的教育。因此，对中国乡村地区教师的持续帮扶，是新东方矢志不渝的追求。

“烛光行动”开展13年来，500余位新东方优秀教师志愿者奔赴全国30个省市，对4万多名乡村教师进行了富有成效的教学培训，逾百万名农村孩子从中受益，在一定程度上缓解了教育发展和资源不均衡的问题，得到社会各界的一致好评。

此间，“烛光行动”一直与时俱进，不断顺应农村教育的新趋势、新需求和新东方业务发展进行优化升级，内涵更加丰富，形式也在不断创新：培训科目由英语扩展到多个学科，培训方式也从现场支教，变为线上线下支教灵活展开。

正如新东方教育科技集团董事长俞敏洪所说，中国教育真正的基础在乡村，而乡村教育要想真正好起来，教师必须要先好起来。为全面赋能乡村教师，新东方采取多种举措，不仅让优秀教师“走出去”，也将偏远地区教师“请进来”：在京参加培训、出国考察交流等，为其提供丰富的成长和发展机会。

在为乡村教师提供多元培训机会的同时，近年来，新东方也在全国范围内深入布局互联网双师课堂，持续陪伴乡村学生，帮带基层教师成长，项目已取得了显著成果。同时，新东方也在探索通过多种举措赋能基层校长，从不同层次培育支撑乡村教育的有生力量。

阻断贫困代际传递，助力乡村振兴，教育正在发挥着深远的作用。“我的后半辈子，要把最主要的精力之一投入到中国农村教育的发展上，调动一切我能调动的资源，为农村的校长、农村的教师、农村的孩子提供力所能及的帮助和服务。”相信在创始人俞敏洪的引领下，新东方将不断拓展与乡村接触的广度和深度，尽己之力，培育乡土“擎烛人”，给更多孩子带去希望。

新东方“烛光行动”首设家庭教育和美育培训 助力乡村教师全面发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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