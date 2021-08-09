深圳2021年8月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 炎热的八月高温下更易滋生病菌，也是是每年传染性疾病的高发期，威胁孩子们的健康。为了守护孩子们的健康，舒肤佳健康传中国携手央视网，共同发起寻找“首席健康官”活动，诚邀全国青少年儿童共同参与，传递健康。

本次，舒肤佳健康传中国·寻找“首席健康官”活动落地沃尔玛深圳香蜜湖店，并特邀舒肤佳品牌挚友邹市明现身助力，带领现场嘉宾和观众一起用强有力的双手，击破细菌防线。

“舒肤佳健康传中国”携手央视网，寻找“首席健康官”落地沃尔玛门店

舒肤佳长期致力于推动中国儿童洗手健康教育事业，努力以更好的产品、更专业的健康知识守护更多孩子的健康。从2020年开始，舒肤佳全面启动“健康传中国”教育与公益项目，致力于向1亿人普及卫生知识与正确洗手习惯。本次舒肤佳秉承着守护中国万千家庭健康的品牌理念，携手央视网共同发起寻找“首席健康官”活动，全国青少年儿童热烈响应参与，传递健康知识。

本次沃尔玛携手舒肤佳将首席健康官城市中心赛落地深圳门店，寻找深圳当地的“首席健康官”，倡导健康生活，让更多的消费者和社区，携手创造更美好的生活。

在活动现场，宝洁个人清洁护理市场策略与计划总经理Nell Liu女士表示：“本次舒肤佳秉承着守护中国万千家庭健康的品牌理念，携手央视网共同发起寻找‘首席健康官’活动，也很高兴看到了全国青少年儿童热烈响应参与，和舒肤佳一起传递健康知识。”合作伙伴沃尔玛大卖场快速消费品部门及休闲食品高级总监Kevin Deng先生也表达了对活动的认可及支持，并表示，“在未来，沃尔玛将继续携手舒肤佳品牌，为深圳市民的健康安心生活保驾护航”。

舒肤佳品牌挚友邹市明亲临活动现场，分享冠军背后的健康秘籍

邹市明 — 奥运冠军、世界拳击职业赛金腰带得主，此次作为舒肤佳品牌挚友出席活动，点燃了现场观众的参与热情，邹市明号召更多孩子和家长参加首席健康官活动，加入到舒肤佳健康传中国公益与教育项目中来。

活动现场，邹市明与宝洁科学家进行三大趣味实验：除菌测试、溶解测试和温和测试，见证舒肤佳产品在抑菌方面有着显著的优势，能做到长效抑菌守护，让每个人持续拥有满格健康活力。邹市明还与小主播们共同演示“七步洗手法”，用舒肤佳产品进行“七步洗手法”清洗20秒后，在紫外线灯下可明显发现手部有效除菌，力证正确洗手对健康的重要性。

现场小主播各展风采争做“首席健康官”，积极传递健康知识

为了全面展现小主播们的个人风采，活动现场还播放了从海选中脱颖而出的小主播们的演讲视频。随后，现场的小主播们开启了精彩纷呈的健康知识问答，小主播们既展示了自己充沛的健康知识储备，又向在场的观众们传递了实用的健康防护知识，其中一位小主播凭借优秀的表现当选了“首席健康官”。邹市明向这位脱颖而出的小主播授予了“首席健康官”荣誉证书并送上寄语，其他踊跃参与答题的孩子们也收获了舒肤佳健康大礼包，希望孩子们在未来继续向身边的人传递健康能量。

舒肤佳健康传中国·寻找“首席健康官”活动城市中心赛深圳沃尔玛站圆满落幕，未来该活动还将前往更多城市，和全国各城市的小主播们向更多人传递卫生知识和正确洗手习惯，持续传递健康能量。

邹市明现身沃尔玛，和舒肤佳一起寻找“首席健康官” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com