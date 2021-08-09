福建暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务福建省机票新冠肺炎

原标题：福建暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 来源:中国福建 福建暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 记者从9日举行的福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第三十五场新闻发布会上获悉，因疫情原因，厦门已关闭绮丽珊瑚馆、金光湖景区、方特旅游区、古龙酱文化园等4家A级旅游景区，并于8月4日起，全市景区接待量按不超过最大承载量75%执行。鉴于当前我省厦门市部分区域为中风险地区，全省旅行社及在线旅游企业暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。待厦门市内解除中风险疫情地区，且我省其他地市没有新增中高风险区域时，各旅行社可自行恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，但是不得组织团队到中高风险地区旅游及出入境旅游。 据省文旅厅副厅长苏庆赐介绍，在省委和省政府、文化和旅游部的统一部署下，全省各地根据当地疫情防控需要和景区管理要求，弹性采取限流等措施，科学设置景区游客接待上限。严格落实门票预约制度，确保游客信息可查询、可追踪，确保景区安全有序开放。 两类入闽人员最新防疫指南来了！ 记者从9日举行的福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第三十五场新闻发布会上获悉，针对当前疫情防控情势，福建加强境外入闽人员疫情防控。…