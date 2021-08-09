【视频】感动！“疫”线晕倒，盐城“数据专家”在病床上请求归队

“张汇！张汇！醒醒！你怎么了！快叫救护车！！！”8月8日晚9点04分，盐城市公安局疫情防控专班办公室门外传来阵阵急促喊声。 张汇，晕倒了！ 这一下子揪住了所有人的心。 张汇，盐城市公安局情报指挥中心民警，省公安厅数据研判专家。7月20日以来，作为全市疫情防控专班数据研判工作的“领头羊”，张汇已连续加班20多天，每天只睡2至3个小时，主要负责研判中高风险地区来盐人员线索数据，为全市疫情防控守好第一道“看不见的城门”。截止目前，盐城没有出现一起本土病例。 张汇和同事在开展涉疫人员数据研判 因长期加班，今年年仅42岁的张汇，面容清癯、头发花白。当晚9点零4分，张汇刚和工程师研究完疫情数据平台功能事项，准备继续开展数据研判，因为过度劳累，在回办公室的过道上突然晕倒。 “汇哥汇哥，我喊他三声没反应，立马叫同事拨打120，我们几个人掐他人中，把衣领揭开，做心肺复苏。”疫情防控专班民警谷春皓第一个发现张汇瘫倒在地，立即采取措施。 张汇晕倒后被送至医院抢救 救护车声划破黑夜长空，急促而刺耳，灯火通明的疫情防控专班民警一边悬着牵挂的心，一边咬牙隐忍继续战斗。 “每天涉疫数据基本都是几万、十几万条，我们要…