重磅江苏出台商业网点规划管理指导意见 严控大型商业综合体规模和数量-新闻频道-和讯网

精选：双碳时间路线图加速推出，相关产业链将持续受益，查看>> 近日，江苏省人民政府办公厅印发《关于完善商业网点规划管理指导意见》（以下简称《指导意见》），指出，严控制大型商业综合体的规模和数量，推广邻里中心模式。 《指导意见》中以下六点值得注意： 1、 严控大型商业综合体的规模和数量，避免出现商业过剩和同质化竞争。 2、不得以商业综合体作为 房地产 开发的卖点，进行虚假宣传； 3、建设单位不得采取返本销售或变相返本销售的方式销售商业综合体，不得采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工的商业综合体。 4、几种应重点建设的业态形式，主要包括：一是特色商业街区；二是商品交易市场；三是 农产品 ( 000061 , 股吧 )市场；四是商贸物流园区。 5、推广邻里中心模式。建设集商业、休闲、文化等功能于一体的便民生活中心。 6、明确了城乡六个级别商业中心的建设参考标准：一是城市商业中心；二是区域商业中心；三是特色商业街区；四是社区便民生活圈；五是县域商业中心；六是乡镇商贸集聚区。 《指导意见》提到，发展目标是到2025年，全省各地基本形成布局优化、结构合理、功能完备、配套完善、城乡互动、高效…