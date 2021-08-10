上海2021年8月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，MOLBASE摩贝（NASDAQ：MKD）与上海万向区块链股份公司（以下简称：万向区块链）合作签约，双方将在基于区块链技术的化学品数字产业园区及数字电商平台项目上展开深度合作。

摩贝此次与万向区块链合作，引进全新技术助力，赋能化学品行业，使化学品电商平台突破传统交易问题，整合并优化行业资源，提高交易效率。在通过区块链可信存证及数字身份等技术打造化学品产业的应用案例，从技术上革新化学品线上交易模式，赋能化学品产业生态，从实质上推动产业的数字化转型。

关于万向区块链

2015年，万向集团金融板块中国万向控股有限公司在区块链技术领域开始了战略性布局，成立了国内较早的区块链技术研究机构——万向区块链实验室，以太坊创始人Vitalik Buterin担任首席科学家。2017年，在进一步整合资源、深化平台建设的基础上，上海万向区块链股份公司正式成立。目前，万向区块链在区块链领域累计投入超过10亿人民币，万向区块链生态在全球投资的优质区块链项目已超过200个。

关于摩贝

摩贝化学品电商综合服务平台www.molbase.cn（简称摩贝），纳斯达克上市企业（上市代码：MKD），被誉为美股“工业互联网第一股”。其商用版网站于2013年9月上线，服务于全球化工、医药、新材料等行业，致力于打造化合物百科数据库、行业资讯、化学品现货交易、供应链金融以及供应链服务为一体的化学品电商综合服务平台。

5G+新基建及区块链数字化技术发展推动下，MOLBASE集团及旗下子公司秉承“工业互联⽹优选服务者”的理念，通过5G技术、智能终端（AIOT）、化学品大数据等方面的优势结合，为中国泛化学品行业提供卓越的信息化、数据化、智慧化解决⽅案，并不断投⼊研发智能终端（AIOT）领域研发。

相关链接 :

http://www.molbase.cn

摩贝携手万向，区块链技术赋能化学品行业数字化转型 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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