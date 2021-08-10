英国剑桥2021年8月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美洲开发银行及其旗下创新实验室IDB Lab与剑桥量子公司（CQ）和墨西哥蒙特雷理工学院确定并解决了量子计算机开发对区块链网络构成的潜在威胁。针对这些威胁，该项目团队开发了一种加密层，可让区块链网络保护自身免受此新一代计算技术的影响。

目前，人们确定了区块链网络的四个潜在威胁领域，包括网络节点之间的通信和数字签名交易的完整性。每个威胁领域都依赖于易受量子计算机攻击的密码和密钥，需要实施改进方可确保区块链网络的安全性与完整性。

为应对这些威胁，人们基于以太坊技术，在LACChain Besu区块链网络上开发了一种能够保护网络并抵御量子计算机攻击的后量子加密层。通过剑桥量子公司IronBridge平台提供的防量子攻击密钥，对各种交易和通信进行保护。该平台使用量子计算机来生成经验证的熵。

Salvador E. Venegas-Andraca教授级研究员、蒙特雷理工学院量子信息处理小组主任表示：“虽然某些量子算法允许违反数字安全协议，但幸运的是，我们还有其他手段来加强我们的数据保护能力。”

剑桥量子公司量子网络安全主管Duncan Jones 强调：“LACChain区块链是IronBridge平台所生成密钥的理想目标。只有经验证的量子熵所生成的密钥才能抵御量子计算的威胁。”

BID Lab首席执行官Irene Arias Hofman表示：“在当今的数字化时代，我们拥有可解决社会问题的各种新兴技术，只要将这些技术结合在一起，我们就会获得指数级成果。在这种情况下，美洲开发银行团队与CQ和TEC在量子和区块链技术方面所具备的知识，使我们实现一个根本性里程碑，可确保LACChain的未来完整性。LACChain是由IDB Lab创建的一个区块链平台，该地区有50多个实体正在使用这一平台。”

有关更多信息，请参阅此处记录这一里程碑的技术说明。

相关链接 :

三家机构联合开发可抵御量子计算攻击的区块链 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com