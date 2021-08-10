纽约2021年8月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 一家领先的基于区块链技术的电子商务与金融技术服务商 — 未来金融科技集团（纳斯达克：FTFT，以下简称“未来金融科技”、“FTFT”或“公司”）今天宣布，公司已经完成从香港乐丰企业有限公司（“香港乐丰”）收购香港俊贤资产管理有限公司（以下简称“香港俊贤资产”） 已发行流通股90%的股权。公司于2020年7月16日和2021年4月12日分别发布新闻稿，公司与香港乐丰签订股份交换协议（“协议”），并于2021年4月9日签订修订协议（“修订协议”），收购香港俊贤资产90%的已发行流通股份。

香港俊贤资产拥有香港证券及期货监察委员会（香港证监会）颁发的第4类“证券咨询”和第9类“资产管理”金融牌照。公司已经获得香港证监会的批准成为香港俊贤资产的大股东。香港俊贤资产现在的合作伙伴包括了主要的国际银行，客户均为高净值客户。香港被公认为亚洲金融中心和领先的资产管理中心，集中了大量的国际资金和基金经理人。

根据2021年2月大中华评估有限公司的评估报告，香港俊贤资产100%股权的估值为189,338,353港元。根据修订协议条款，香港俊贤资产90%股权的总购买价格（“购买价格”）为144,000,000港元（约18,701,299美元），其中60%的购买价格，即86,400,000港元（约11,220,779美元）应按照修订协议日期前一日公司普通股在纳斯达克股票市场收盘价的95%，即每股5.00美元（“FTFT股价”） 支付。剩余40%的购买价格应按照香港俊贤资产在2021年和2022年实现的息税前利润（“息税前利润”）目标，以FTFT普通股支付（“盈利能力支付”），如下所示：

i、若香港俊贤资产于2021年实现息税前利润14,000,000港元，公司应以普通股的形式支付购买价格的20%，即2880万港元；

ii、如果香港俊贤资产在2022年实现息税前利润20,000,000港元，公司应以普通股的形式支付购买价格的20%，即2880万港元；

iii、如果香港俊贤资产在某一年内未实现息税前利润目标，则在公司向香港乐丰发行当年的盈利能力支付股份之前，香港乐丰应向公司支付相当于息税前利润差额10倍的现金。

更完整的信息载于2021年4月12 日提交SEC的8-K表格及其附件。

未来金融科技首席执行官黄善春先生表示：“我们很高兴完成收购香港俊贤资产90%的股份，这是我们在全球金融服务领域扩张的重要一步。我们相信，随着FTFT在未来几年进一步拓展金融服务业，我们将有大量机会使其与精品金融服务相结合，并开发创新商业模式，以满足投资界对资本增长和总回报的需求。香港俊贤资产将与我们现有的团队协同合作，为香港的企业客户和高净值专业投资者提供一流的资产管理和投资咨询服务。

香港俊贤资产首席执行官兼董事陈少基先生说：“香港俊贤资产的管理团队含汇丰银行前资深高管、香港注册会计师，拥有丰富的资产管理、投资银行经验和广泛的人脉。我们很高兴FTFT成为我们的大股东。我们的业务重点是帮助客户增加财富，实现投资目标。我们专注于发掘有潜力的行业和机遇的同时，亦兼顾客户的利益，并为客户提供量身定制及灵活的投资策略。我们将利用FTFT提供的额外资源、技术和平台，进一步发展我们在香港和全球的业务。”

另外，根据公司尽职调查的结果，因未能达到相关收购要求，公司已终止广州汇卡计算机网络服务有限公司60%股份收购意向。

鉴于中国对相关行业新的严格监管政策，公司决定终止新疆昌吉准东经济开发区名堂网络科技有限公司51%股权收购意向、南京日奔斯电子科技有限公司股权收购意向、南京顺如电子科技有限公司的收购意向。尽管由于收购环境变化，公司终止了以上收购意向，但公司的战略重心仍然是继续通过收购发展金融技术和服务，同时公司正在北美和阿联酋积极寻找其他并购标的和合作伙伴，以便在行业内快速建立领先竞争地位。

未来金融科技宣布完成收购香港俊贤资产管理公司 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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