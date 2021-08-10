绿地科技控股公司发布2021年第二季度未经审计财务业绩报告

(中文版财务业绩报告仅供参考，如与英文版有差异，应以英文版为准)

— 第二季度收入同比增长70.1%至2,820.4万美元

— 第二季度净利润同比增长114.2%至315.2万美元

–2021年收入指引提高至9,000万至1亿美元

美国新泽西州东温莎2021年8月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 电动工业车辆及物料搬运机械和车辆传动系统的技术开发和制造商绿地科技控股公司（以下简称“绿地科控”或“公司”）（NASDAQ: GTEC）公布了其截至2021年6月30日的2021年第二季度未经审计的财务业绩报告。

2021年第二季度财务及经营业绩亮点

2021年第二季度总收入为2,820.4万美元，较去年同期的1,657.6万美元同比增长70.1%。

2021年第二季度毛利率为20.2%，同比增长2.8个百分点。

2021年第二季度净利润为315.2万美元，较去年同期的147.2万美元同比增长114.2%。

2021年第二季度变速箱的产品销量为42,046台，较去年同期的28,305台同比增长48.5%。

管理层评论

绿地科技控股公司首席执行官王之磊先生评论道：“我们在本季度再次实现了新的纪录，季度收入为2820万美元，同比增长70%，销售42,046台变速箱，同比增长49%。我们正从强劲的需求中获益，因为叉车是客户通过全球供应链运输原材料、零部件和成品以满足快速增长的最基本的必需品。”

王先生继续说道：“我们的团队继续以卓越的运营和创新的解决方案为不断增长的市场提供完善的支持。与传统的铅酸和丙烷叉车相比，我们最新的电动GEF系列锂动力叉车具有锂的所有竞争优势，电池寿命更长，维护成本更低。北美市场9月份开始交货后，我们预计这个系列将增加2021年下半年的收入和我们的长期业绩。紧跟这条生产线的将是我们的行业颠覆性GEL-1800（全电动1.8T额定前端式装载机）和GEX-8000（全电动8.0T额定负载挖掘机）。我们对迄今为止取得的进展感到高兴，但对绿地科控的未来更为兴奋，因为我们拓展了全球业务，建立了股东价值。”

绿地科控首席财务官金京先生评论道：“2021年上半年我们取得了5,280万美元的收入和560万美元的净利润，与去年同期的收入和净利润相比分别同比增长两倍和三倍。第二季度毛利率为20.2%，与去年同期相比增长了280个基点。强劲的财务业绩不仅彰显了我们在满足高质量变速箱产品日益增长的市场需求方面的领先地位，同时验证了我们在应对供应链挑战方面的能力。今年6月，我们成功筹集了700万美元，募集资金将用于在美国推出新电动汽车产品的战略执行。凭借强劲的现金流和良好的收入记录，我们有信心成为新能源商用车的引领者。

2021年第二季度业务亮点及近期发展：

新GEF系列锂电池电动叉车首次亮相

2021年7月，绿地科控推出了全新的GEF系列电动叉车，这是该行业首批锂动力电动叉车之一。GEF系列的设计具有不同的额定负载能力，适用于广泛的应用领域，包括物流、仓储、制造等。该创新系列的交付将于2021年9月在北美市场开始。

完成700万美元的承销公开发行

2021年6月，绿地科控完成了857,844股普通股的公开发行，并筹集了700万美元用于经营方面的战略执行。

与山东中叉重工建立重大战略伙伴关系

2021年6月，绿地科控与跨国重型机械和汽车制造公司山东中叉重工机械有限公司（以下简称“山东中叉”）建立了重大战略合作伙伴关系，以扩大收入并加强作为行业先行者的领导地位。 两家公司将联合推出一款锂动力叉车，该叉车采用绿地科控新的集成传动系统，并由绿地科控在美国出售。他们还将整合研发资源，开发下一阶段的锂动力叉车，以确保长期保持市场领先地位。

推出电动车预订服务

2021年6月15日，绿地科控宣布推出新的GEL-1800 1.8吨电动装载机和GEX-8000电动挖掘机的在线电动车预订服务。这两款电动工业车预计将于2021年第四季度开始交付。客户可以用250美元的可退还押金预订一辆工业电动车。

在2021年汉诺威展览数字世博会上展示绿地科控第一辆电动工业车

2021年4月，绿地科控在4月12日至16日的2021年汉诺威数字世博会上展示了其全新的GEL-1800 1.8吨电动装载机，让与会者首先了解该公司首款工业电动车的流畅设计和生产规格。该车辆设计用于广泛的应用领域，包括建设、采矿、农业、工业等。

2021年第二季度财务业绩

收入

2021年第二季度总收入为2,820.4万美元，同比增长约70.1%。增长的主要原因是我们的销售量大幅增加, 这是由于市场需求不断增长以及我们在一些同行面临材料短缺挑战无法交货时有能力增加供应所带来的。2021年第二季度变速箱的产品销量为42,046台，较去年同期的28,305台同比增长48.5%。

商品销售成本

2021年第二季度商品销售成本为2,249.9万美元，较去年同期的1,369.4万美元同比增长64.3%。增长原因主要是由于销售量增加和原材料成本上涨。

毛利润

2021年第二季度毛利润为570.5万美元，较去年同期的288.2万美元同比增长98.0%。

2021年第二季度毛利率为20.2%，较去年同期的17.4%增长2.8个百分点。增长主要是由于产品结构向更高价值和更高水平的产品（如液压变速箱产品）转变。

经营费用

2021年第二季度总经营费用为225.3万美元，较去年同期的122.4万美元同比增长84.1%。2021年第二季度经营费用占总收入的百分比为8.0%，较去年同期的7.4%增长0.6个百分点。经营费用的增长主要是由于收入和人工成本同比增长。

2021年第二季度销售费用为49.5万美元，较去年同期的30.5万美元同比增长62.7%。增长的主要原因是运输费用单价增加。

2021年第二季度管理费用为75.2万美元，较去年同期的44.3万美元同比增长69.6%。增长的主要原因是由于中国政府与缓解新冠疫情影响相关的政策到期。

2021年第二季度研发费用为100.5万美元，较去年同期的47.6万美元同比增长111.4%。增长的主要原因是用于更高价值、更高水平的产品和电气化产品的研发投资增长。

经营利润

2021年第二季度经营利润为345.2万美元，较去年同期的165.8万美元同比增长108.2%。

净利润

2021年第二季度净利润为315.2万美元，较去年同期的147.2万美元同比增长114.2%。

每股收益

每股普通股的基本和摊薄净利润为0.26美元，较去年同期的0.13美元同比增长100.0%。

业务展望

2021年全年，公司预计总收入将在9000万至1亿美元之间，之前的指引为8,000万至9,000万美元。与2020年的收入相比，新的指引代表约35%至49%的同比增长。

上述展望基于截至本新闻稿发布之日的可用信息，反映了公司对其业务状况和市场状况的当前和初步预估。 鉴于新冠疫情发展在全球可能带来的不确定性，实际结果可能有所不同。

电话会议细节

公司管理层将于美东时间2021年8月10日周二上午8:00点（北京/香港时间2021年8月10日晚上8点）召开业绩电话会议。

请使用以下链接提前注册参加会议，并在会议开始前10分钟拨入。 会议相关信息将于注册成功后提供。

参会人在线注册网址：http://apac.directeventreg.com/registration/event/2837618。

拨打如下电话号码可收听电话会议重播，有效期至2021年8月18日止，会议号码为2837618。

电话号码 国际 +61 2 8199-0299 美国 +1 (855) 452-5696 香港 +852 800963117 中国大陆 +86 4006322162 +86 8008700205

公司的投资者关系网站https://ir.gtec-tech.com/会放置电话会议的网络直播及重播。

关于绿地科技控股公司

绿地科技控股公司（NASDAQ: GTEC）是一家开发和生产物料搬运机械和电动汽车传动系统以及电动工业车辆的公司。如欲了解更多信息，请您访问https://ir.gtec-tech.com/。

安全港声明

本新闻稿包含可能构成“前瞻性声明”的陈述。此类声明反映了绿地科技控股公司对未来事件的当前观点，并受到此类风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性不在绿地科控的控制范围内，包括绿地科控年度报表10-K中风险因素部分以及向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的附表14A中的最终委托书。副本可在SEC网站www.sec.gov上获得。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“能够”、“应该”、“相信”、“预计”、“潜在”、“继续”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于绿地科控对未来业绩的预期。此外，新冠疫情的进一步传播或另一波病例的发生及其对公司运营、公司产品需求、全球供应链和总体经济活动的影响还存在不确定性。如果出现一个或多个此类风险或不确定性，或者前瞻性陈述的假设被证明不正确，实际结果可能与本文所述的打算、计划、预期或预计结果存在重大差异。本新闻稿中关于过去趋势或活动的声明不应被视为表示此类趋势或活动将在未来继续。除法律要求外，绿地科控不打算也不承担更新这些前瞻性声明的任何义务。

关于初步未审计财务信息的声明

本业绩报告中列出的未经审计的财务信息是初步的，可能会进行潜在调整。当对公司年终审计进行审计工作时，可能会发现合并财务报表的调整，这可能导致与初步未审计财务信息存在显著差异。

如欲了解更多信息，请联系：

中国：

蓝衬衣集团

Feifei Shen

电话: +86 134-6656-6136

邮箱: [email protected]

Miranda Tian

电话: +86 135-2551-1189

邮箱: [email protected]

美国:

蓝衬衣集团

Julia Qian

电话: +1 973-619-3227

邮箱: [email protected]



绿地科技控股公司及子公司 合并综合损益表 截至2021年6月30日和2020年12月31日止三个月及六个月 （未经审计，以美元计） 截至 6 月 30 日止三个月 截至 6 月 30 日止六个月 2021年 2020年 2021年 2020年 收入 $ 28,204,307 $ 16,576,345 $ 52,815,201 $ 26,448,412 商品销售成本 22,499,138 13,694,235 42,005,645 21,642,354 毛利润 5,705,169 2,882,110 10,809,556 4,806,058 销售费用 495,462 304,535 874,692 521,376 管理费用 752,212 443,476 1,663,351 1,517,885 研发费用 1,005,296 475,649 1,964,841 1,039,947 经营费用 $ 2,252,970 $ 1,223,660 $ 4,502,884 $ 3,079,208 经营利润 $ 3,452,199 $ 1,658,450 $ 6,306,672 $ 1,726,850 利息收入 4,833 42,521 9,428 75,831 利息费用 (221,664) (389,072) (401,853) (710,764) 其他收入 311,114 255,580 598,090 852,832 税前利润 $ 3,546,482 $ 1,567,479 $ 6,512,337 $ 1,944,749 所得税 394,159 95,971 916,775 145,158 净利润 $ 3,152,323 $ 1,471,508 $ 5,595,562 $ 1,799,591 扣除：归属非控股股东损益 371,570 212,411 686,241 283,830 归属绿地科技控股公司及子公司的净利润 $ 2,780,753 $ 1,259,097 $ 4,909,321 $ 1,515,761 其他综合收益（亏损）: 833,963 58,835 575,734 (1,246,925) 归属绿地科技控股公司及子公司的未实现汇兑损益 591,484 45,180 402,381 (559,814) 归属非控股股东的未实现汇兑损益 242,479 13,655 173,353 (687,111) 综合收益 3,372,237 1,304,277 5,311,702 955,947 少数股东权益 614,049 226,066 859,594 (403,281) 发行在外的普通股加权平均数： 基本和摊薄 10,814,479 10,021,142 10,574,223 10,015,203 归属普通股股东的每股净收益： 基本和摊薄 0.26 0.13 0.46 0.15

绿地科技控股公司及子公司 合并资产负债表 截至2021年6月30日和2020年12月31日 （未经审计，以美元计） 2021年 6月30日 2020年 12月31日 (未经审计) 资产 流动资产 现金及现金等价物 $ 10,756,968 $ 7,159,015 限制性现金 9,767,210 2,244,038 应收票据 33,113,729 30,803,772 应收账款, 分别扣除坏账准备996,984 和 986,532美元 20,519,818 12,408,548 存货 17,731,415 15,380,063 应收关联方款项-流动 38,946,503 38,535,171 给供应商的预付账款 732,019 447,901 预付款和其他流动资产 542,882 664,926 流动资产总额 $ 132,110,544 $ 107,643,434 固定资产 不动产、厂房、设备和在建工程净值 19,534,056 20,135,339 土地使用权，净额 4,030,352 4,035,254 其他无形资产 – – 应收关联方款项-非流动 – – 递延所得税资产 158,698 158,455 商誉 3,890 3,890 其他固定资产 41,860 158,455 固定资产总额 $ 23,768,856 $ 24,335,303 总资产 $ 155,879,400 $ 131,978,737

绿地科技控股公司及子公司 合并资产负债表 截至2021年6月30日和2020年12月31日 （未经审计，以美元计） 2021年 2020年 6月30日 12月31日 (未经审计) 流动负债 短期银行贷款 $ 11,899,452 $ 18,487,356 应付票据-银行承兑汇票 38,202,952 25,889,067 应付账款 28,300,234 22,005,260 客户保证金 163,435 366,029 应付关联方款项 7,904,430 9,051,119 其他流动负债 1,475,090 2,212,325 长期应付款项-流动部分 584,003 797,179 流动负债总额 $ 88,529,596 $ 78,808,335 长期负债 长期应付款项 – 166,292 其他长期负债 2,240,949 2,342,648 长期负债总额 $ 2,240,949 $ 2,508,940 负债总额 $ 90,770,545 $ 81,317,275 承诺和应急 股东权益 普通股，无面值，授权11,448,327股；截至2021年6月30日和2020年12月31日

已发行11,448,327股,流通股为10,225,142股。 – – 资本公积 21,983,495 13,707,39 法定准备金 3,842,331 4,517,117 未分配利润 32,312,439 26,728,332 累计其他综合损失 339,456 (62,925) 股东权益总额 $ 58,477,721 $ 44,889,922 非控股权益 6,631,134 5,771,540 权益总额 $ 65,108,855 $ 50,661,462 负债和权益总额 $ 155,879,400 $ 131,978,737

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