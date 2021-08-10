首创“保+药+医”的“互联网+”宠物健康保险新模式

上海2021年8月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月10日，动物保健领域的全球领导企业勃林格殷格翰在与新瑞鹏宠物医疗集团共同打造的首届“创无限，宠无界”鹏勃创享日上，宣布与泰康在线和新瑞鹏集团达成宠物保险战略合作，三方将共同发展宠物保险事业，探索互联网时代宠物医疗健康保险创新解决方案。

这一国内首创的三方合作模式，将宠物医药、宠物医疗机构和宠物保险各方优势相结合，旨在打通互联网+宠物保险产品的上下游，优化宠物与宠物主的就医体验，提升宠物医疗标准与专业水平，助力宠物健康行业的可持续发展。

勃林格殷格翰大中华区动物保健业务负责人戴华伟（David Gocken）表示：“很高兴与业界领军的泰康在线和新瑞鹏集团携手，共同探索宠物医疗健康保险的新蓝海。中国宠物健康领域存在巨大未满足的市场需求，勃林格殷格翰愿发挥宠物产品管线优势，把握国内宠物健康生态带来的新机遇，携手各方伙伴打造宠物健康保障新业态，不断提升人宠健康，共塑中国宠物行业未来。”

新瑞鹏宠物医疗集团副总裁兼首席增长官贾彤表示：“此次三强合作是具有突破性的里程碑，也是首届‘鹏勃创享日’展示的重大成果。作为一家以宠物医疗为主营业务、业务多元化发展的大型综合性企业集团，新瑞鹏在宠物身份识别与健康诊疗上的优势地位，有助于提升宠物保险的风控能力，为宠物主提供更优质、便捷的服务。我们希望与各方凝聚产业链优势，共同构建宠物行业的美好生态。”

首款互联网+宠物健康险上线，共建宠物健康生态圈

近年来，我国宠物市场迎来迅猛增长。2020年《宠物行业白皮书》数据显示，当年中国宠物市场已近3,000亿，未来三年的复合增长率或达14.2%，2023年预计将达到4,456亿元。宠物市场飞速发展的同时，宠物饲养各环节所面临的问题也更加突出 — 宠物主缺乏基础的宠物知识、宠物诊疗行业不够规范、宠物诊疗费用猛涨等。在此背景下，保险就成为了提升宠物健康诊疗水平、普及健康知识、缓解诊疗费用增长过快的有效解决方案之一。

为了更好地惠及更多宠物和宠物主，勃林格殷格翰、泰康在线与新瑞鹏集团将在战略合作框架内围绕宠物保险产品联合开发、宠物保险客户理赔数据合作、宠物保险直赔模式合作、宠物健康管理及慢病管理等领域展开无缝合作，为宠物医疗生态圈发展注入新动力。

泰康在线副总裁丁峻峰表示：“作为首家推出互联网产品的保险企业，泰康在线专业的产品开发、流量变现和产品迭代能力，可以帮助投保宠物主更加超值、精准、快捷地进行宠物医疗转化。三强跨界合作为探索宠物健康保险领域做出有益尝试，我们将充分发挥各自优势，为广大客户与合作伙伴创造更大的价值，共建中国宠物健康生态圈。”

三强跨界合作，勃林格殷格翰携手新瑞鹏集团与泰康在线 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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