三强跨界合作打造宠物健康一站式服务闭环

上海2021年8月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月10日，国内首款打通“保险+药品+医疗”的互联网+宠物医疗健康保险创新产品“宠宠安康”系列第一款“泰宠保”正式重磅上线。“泰宠保”以“超值、精准、快捷方便”为特色，包含疫苗免费注射、疫苗意外医疗保障、驱虫直赔服务三项服务。

“宠宠安康”系列由互联网在线保险产品提供商 — 泰康在线、中国最大的宠物医疗连锁机构 — 新瑞鹏以及动物保健行业全球领导者 — 勃林格殷格翰三方（保险+医疗+产品）跨界合作首创的互联网时代宠物健康解决方案。

投保超值保险，立享高规格动保产品+医疗服务

近年来，国内养宠人群迅猛增长，宠物正逐渐成为提供爱与陪伴的“心灵疗愈者”，“撸猫”、“逗狗”也逐渐成为大众的“精神解压”活动，但“宠物看病难、看病贵”等问题也日趋严峻。应运而生的宠物健康保险虽然可以为猫狗宠主们有所助力，但国内市场现有的宠物健康保险费用过高，又设置了许多赔付门槛、限制和程序，性价比不高，导致广大宠物主对保险产品敬而远之。

此次三方合作推出的“宠宠安康”系列首款产品“泰宠保”与传统的宠物险不同。宠主投保后即可享受在新瑞鹏集团旗下精选的900多家宠物医院免费接种一剂勃林格殷格翰的狂犬病灭活疫苗“瑞贝康”（犬、猫均可使用）；“泰宠保”还为所接种的狂犬病疫苗提供保额1,100元的疫苗意外医疗保障或疫苗意外身故保障，以及直赔比例高达40%的体内外驱虫直赔服务，驱虫最高可省1,800元。

勃林格殷格翰大中华区动保业务负责人戴华伟(David Gocken)表示：“首发产品选择疫苗失效险，意在推动广大宠物主购买高性价比的互联网在线宠物保险，同步获得高品质的狂犬疫苗产品和高规格的医疗服务。勃林格殷格翰致力于携手合作伙伴为消灭狂犬病作出贡献，尽早达成WHO的2030年消除狂犬病计划，实现人与动物和谐发展的美好愿景。”

在联合产品发布会上，勃林格殷格翰、新瑞鹏集团和泰康在线同时宣布达成宠物保险战略合作，三方表示首批泰宠保将以2000份赠险的方式向广大宠主免费提供。未来，“宠宠安康”系列将推出更加丰富的宠物保险产品，覆盖爱宠的全生命周期，为爱宠提供全方位的保障。

新瑞鹏宠物医疗集团副总裁贾彤表示：“三方将围绕宠物保险产品联合开发、客户理赔数据合作、直赔模式合作、宠物健康管理及慢病管理等方向展开深度合作，形成宠物投保、就医、治疗、报销一站式服务闭环。希望借此可以为宠主与爱宠带来更优质便捷的服务，提升养宠生活幸福感。”

投保、预约、归档一条龙，互联网属性优势凸显

即日起，用户可以在泰康在线线上平台和新瑞鹏集团旗下的阿闻宠物微信小程序免费领取“宠宠安康 — 泰宠保”（福利版），界面简单操作快捷。

得益于战略合作伙伴泰康在线强大的互联网流量变现能力，以及新瑞鹏集团线上线下一站式的宠物医疗服务体系，“宠宠安康”系列产品的互联网属性也赋予其更为显著的科技优势。对比传统的线下保险产品，“泰宠保”能够满足线上购买投保、线上疫苗接种预约、线下兑现福利以及宠物识别归档等一条龙服务。

以宠物识别归档为例，“宠宠安康”系列产品将引入拥有自主产权的新瑞鹏宠物精准识别技术，做到一宠一证一档案，为投保的宠物们建立专属的身份健康ID，保障宠主和爱宠的切实权益，为宠主提供风险保障和相应增值服务。

泰康在线健康险事业部副总经理龚巧表示：“鉴于互联网+模式保险产品更新迭代迅速，三方也希望能从第一代产品中吸取经验，优化后续的产品与服务，期待为宠主提供全球领先的专业宠物保健知识以及相关宠物医疗信息，谋求更多福祉。”

全国首款结合宠物“保+药+医”的互联网+医疗健康保险上线 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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