发现自己内心真实的声音时，距离就不再是阻碍。

香港2021年8月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 自2020年初以来，面对持续扩大的新冠肺炎（COVID-19）疫情，除了学会与他人保持社交距离之外别无选择，而避免与亲人近距离接触并非容易之事。疫情不仅对经济造成了损害，也深深的影响到个人或家庭财务状况。然而安智环球推动慈善公益的心丝毫不受疫情影响。安智环球一直致力于关心社会，以身体力行的方式捐助各类慈善机构及参与慈善公益事务。

除了成功的事业之外，安智环球集团创办人暨董事长张博士更实践了他的人生哲学—孩子是我们的未来，只有知识才能改变一个人的生活。张博士将他的信念铭记于心，并设立了捐赠计划，帮助孩子们在学术和非学术领域继续深造。张博士意识到疫情对低收入家庭及其子女的影响后，本着爱心不落人后的精神，代表安智环球捐赠以下机构共100万港元，以支持各类的慈善机构：

香港中华传道会许大同学校 —为受 COVID-19 影响的100个低收入家庭提供资助。

影响的100个低收入家庭提供资助。 基督教香港信义会红磡信义学校 —为受 COVID-19 影响的50个低收入家庭提供资助。

影响的50个低收入家庭提供资助。 香港圣博德学校 —为受 COVID-19 影响的50个低收入家庭提供资助。

影响的50个低收入家庭提供资助。 香港邓镜波学校 —为 STEM 教育发展提供资助。

新加坡自闭症协会 —为受 COVID-19 影响的自闭症成员家族提供资助。

张博士表示：“我们很高兴能够提供资助给社会中生活贫困和有需要帮助的人。秉持着安智环球企业的核心价值，将我们的爱心与关怀化为实际行动。此外，除了担任受托人执行受托业务外，我们还期许能对社会带来积极正面的影响力。”作为企业社会责任的一部分，安智环球从事捐款做公益，除了落实公司的愿景和核心价值，更彰显其企业社会责任计划的重要性。

安智环球投入慈善公益不落人后 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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